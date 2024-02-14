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Памфилова рассказала о нарушениях в сборе подписей за Надеждина - РИА Новости, 14.02.2024
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11:58 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/podpisi-1927292097.html
Памфилова рассказала о нарушениях в сборе подписей за Надеждина
Памфилова рассказала о нарушениях в сборе подписей за Надеждина - РИА Новости, 14.02.2024
Памфилова рассказала о нарушениях в сборе подписей за Надеждина
Один из сборщиков подписей в поддержку за экс-кандидата на пост президента РФ Бориса Надеждина одновременно "собирал" их в Адыгее, Приморском крае, Брянской... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:58
2024-02-14T11:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Один из сборщиков подписей в поддержку за экс-кандидата на пост президента РФ Бориса Надеждина одновременно "собирал" их в Адыгее, Приморском крае, Брянской Калужской областях, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Хочу один пример привести, потому что очень много идет спекуляций, не могу отказать себе в удовольствии, как так и почему какие-то региональные препятствия... Но только, когда девять сборщиков одновременно собирают подписи в 15-20 субъектах, а десять - в 20-25 и еще три - в 25 и более, я думаю, что тут, конечно, есть предмет для тщательного рассмотрения судом... Только один пример приведу: 23 января один из сборщиков собирал практически одновременно подписи избирателей, которые зарегистрированы в Адыгее, Дагестане и тут же в Приморском крае, а потом в Брянской и Калужской области", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома. Ранее Надеждин подал иски об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков, а также заявил, что до конца недели подаст третий иск об оспаривании отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ. Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. По словам Памфиловой, представители ЦИК по всем искам будут присутствовать на заседаниях суда. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, борис надеждин, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова рассказала о нарушениях в сборе подписей за Надеждина

Памфилова: сборщик подписей за Надеждина одновременно работал в 5 регионах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Один из сборщиков подписей в поддержку за экс-кандидата на пост президента РФ Бориса Надеждина одновременно "собирал" их в Адыгее, Приморском крае, Брянской Калужской областях, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Хочу один пример привести, потому что очень много идет спекуляций, не могу отказать себе в удовольствии, как так и почему какие-то региональные препятствия... Но только, когда девять сборщиков одновременно собирают подписи в 15-20 субъектах, а десять - в 20-25 и еще три - в 25 и более, я думаю, что тут, конечно, есть предмет для тщательного рассмотрения судом... Только один пример приведу: 23 января один из сборщиков собирал практически одновременно подписи избирателей, которые зарегистрированы в Адыгее, Дагестане и тут же в Приморском крае, а потом в Брянской и Калужской области", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
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Ранее Надеждин подал иски об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков, а также заявил, что до конца недели подаст третий иск об оспаривании отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ. Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
По словам Памфиловой, представители ЦИК по всем искам будут присутствовать на заседаниях суда.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис НадеждинЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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