https://ria.ru/20240214/nefteprodukty-1927230762.html

Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов под Харьковом, заявил Марочко

Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2024

Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов под Харьковом, заявил Марочко

Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ 9 февраля по военному объекту ВСУ, в ущербе экологии украинское... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:15

2024-02-14T08:15

2024-02-14T08:15

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специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ 9 февраля по военному объекту ВСУ, в ущербе экологии украинское военно-политическое руководство планирует обвинить Россию, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Российский удар 9 февраля по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив видеокадры момента удара, где слышны взрывы и видны всполохи и зарево от пожара. Украинская прокуратура сообщила, что в Харькове в результате взрыва полностью уничтожен "объект критической инфраструктуры", позже харьковская полиция уточнила, что удар вызвал взрыв и пожар на нефтебазе. Украинские власти не сообщали, что база используется ВСУ. "После уничтожения ВС РФ склада ГСМ на восточной окраине Харькова украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля. Данный факт экологической катастрофы военно-политическое руководство Украины хочет использовать для дискредитации руководства РФ и вынесения этой темы на международные площадки", - сообщил Марочко.Он добавил, что на данный момент украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) активно подготавливают спецматериалы и размещают их в интернете. Эксперт подчеркнул, что реализация замысла с обвинением России в ущербе окружающей среде вышла из-под контроля Киева. "Следует отметить, что недальновидные действия вооруженных формирований Украины привели к более широким масштабам, чем предполагали боевики. Нефтепродукты уже попали в пруды вдоль реки, а также по течению перешли в реку Харьков", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20240214/gosdep-1927216145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, харьков, андрей марочко, сергей лебедев, вооруженные силы украины