https://ria.ru/20240214/nato-1927325230.html

Генсек НАТО заявил, что не видит военных угроз со стороны России

Генсек НАТО заявил, что не видит военных угроз со стороны России - РИА Новости, 14.02.2024

Генсек НАТО заявил, что не видит военных угроз со стороны России

НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг, заявив при этом о якобы... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:39

2024-02-14T13:39

2024-02-14T14:24

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг, заявив при этом о якобы "постоянной опасности гибридных атак"."Мы не видим каких-либо непосредственных военных угроз кому-либо из стран-союзников, но существует постоянная опасность гибридных атак, в том числе кибератак, других действий гибридного характера против союзников", - сказал он накануне заседания министров обороны стран НАТО, которое пройдет в штаб-квартире альянса.По словам Столтенберга, для противодействия таким угрозам НАТО проводит учения, стимулирует обмен информацией между странами, работает с гражданским сектором."Несомненно, мы продолжаем следить за ситуацией на границах стран НАТО с Россией, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы со стороны России", - указал он.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240214/nato-1927324766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, нато, йенс столтенберг