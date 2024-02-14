https://ria.ru/20240214/nato-1927324766.html

Столтенберг заявил, что заявления Трампа подрывают безопасность членов НАТО

Столтенберг заявил, что заявления Трампа подрывают безопасность членов НАТО - РИА Новости, 14.02.2024

Столтенберг заявил, что заявления Трампа подрывают безопасность членов НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что заявления экс-президента США Дональда Трампа о НАТО подрывают безопасность всех членов альянса. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:38

2024-02-14T13:38

2024-02-14T13:38

в мире

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что заявления экс-президента США Дональда Трампа о НАТО подрывают безопасность всех членов альянса. "Задача НАТО - сохранять мир, альянс это успешно обеспечивал десятилетия, доказывая надежность политики сдерживания. Любые утверждения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают безопасность всех нас", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя недавние высказывания экс-президента США. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, йенс столтенберг, нато, евросоюз