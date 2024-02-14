В самарском музее рассказали о переданных Молевой картинах Белютина
Искусствовед Молева передала 153 картины своего мужа Белютина музею в Самаре
Нина Молева. Архивное фото
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Искусствовед Нина Молева ранее передала 153 картины своего мужа Элия Белютина Самарскому областному художественному музею, сообщила РИА Новости заместитель директора по научной работе музея Татьяна Петрова.
Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ РИА Новости сообщили, что писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет. Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. С 1955 года писательница состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.
"У нее был муж - Элий Белютин, он сам художник, он много работал в графике, живописи. Когда он умер, она именно его работы стала распределять по музеям, с которыми у нее были какие-то хорошие отношения. Она нашему музею таким образом передала с 2012 по 2016 годы 153 произведения - это графика, живописи немного", - рассказала собеседница агентства.
Петрова сообщила, что во время передачи произведений Белютина увидела другую коллекцию - западноевропейского искусства, которая перешла Молевой от мужа и его родственников. По словам научного сотрудника самарского музея, Молева не собиралась отдавать эту коллекцию ни в Пушкинский музей в Москве, ни в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
"Там были работы итальянских художников эпохи Возрождения, работы (Питера Пауля) Рубенса... Но понимаете какое дело, об этом она говорила, якобы это все подтверждали - исследователи, те, кто разбирается в этих вещах. Но я слышала и другие версии, что там многие вещи были копиями или фальшивыми вещами. Выглядели они как добротные, старинные вещи, но это ничего не означает... Она хотела сначала отдать ее (коллекцию - ред.) в Польшу, а потом ей запретили вывозить ценности из России... Теперь, раз наследников нет, она пойдет государству", - сказала Петрова.
Научный сотрудник объяснила, что авторами произведений могли быть не сами знаменитые художники, а представители их школ, что делает картины менее ценными. При этом Петрова отметила, что проверка произведений на подлинность - "особая наука", которой занимаются только специалисты с использованием определенных инструментов.