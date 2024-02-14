https://ria.ru/20240214/mosty-1927252190.html

Гладков рассказал о ремонте белгородских мостов

Гладков рассказал о ремонте белгородских мостов - РИА Новости, 14.02.2024

Гладков рассказал о ремонте белгородских мостов

Капремонт 13 мостов на сумму более 700 миллионов рублей проведут в Белгородской области в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:22

2024-02-14T10:22

2024-02-14T10:22

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Капремонт 13 мостов на сумму более 700 миллионов рублей проведут в Белгородской области в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В 2024 году запланировали капремонт 13 мостов на сумму почти 700 миллионов рублей", - написал Гладков. В качестве примера он привел объект в Валуйском округе в селе Новоказацком и в соседнем селе Лучка, где мост через железнодорожные пути уже фактически обветшал. У него будут усилены опоры с заменой асфальтового покрытия, заменят и ограждение. Ранее минтранс региона сообщал о том, что мостовики приступили к демонтажу дорожного полотна на путепроводе в Новоказацком. Движение транспорта организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Искусственное сооружение находится на дороге регионального значения Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки и проходит над железной дорогой. Его длина составляет почти 70 метров. В ходе работ на путепроводе планируется заменить асфальтобетонное покрытие, восстановить гидроизоляцию пролетных строений, отремонтировать опоры путепровода, укрепить откосы, установить новое ограждение, сделать искусственное освещение. Срок завершения ремонта по контракту 30 июня 2024 года. Обновление путепровода стало возможным благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "Надеюсь, что жители двух сел, которые ежедневно пользуются данным мостом, заметят обновления, и этот мост прослужит им еще долго", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240213/gladkov-1927177440.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков