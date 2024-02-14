https://ria.ru/20240214/mer-1927255982.html

Депутаты объявили конкурс по выборам мэра Новосибирска

Депутаты объявили конкурс по выборам мэра Новосибирска - РИА Новости, 14.02.2024

Депутаты объявили конкурс по выборам мэра Новосибирска

Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду назначили дату проведения конкурса на пост мэра города на 4 апреля этого года, с 1 по 15 марта претенденты... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:25

2024-02-14T10:25

2024-02-14T10:25

политика

новосибирск

анатолий локоть

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НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду назначили дату проведения конкурса на пост мэра города на 4 апреля этого года, с 1 по 15 марта претенденты смогут подавать свои заявки, передает корреспондент РИА Новости. "Решение принято единогласно", - сказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Из 42 присутствующих депутатов проголосовали 39. Согласно утвержденному проекту решения, конкурс по выборам мэра Новосибирска состоится 4 апреля в большом зале мэрии Новосибирска. Потенциальные участники конкурса смогут подать свои заявки с 1 по 15 марта. На сессии независимый депутат Светлана Каверзина уже заявила о том, что планирует поучаствовать в конкурсе. В состав конкурсной комиссии по выборам мэра по итогам голосования включили спикера горсовета Дмитрия Асанцева ("Единая Россия"), его заместителей Антона Тыртышного (КПРФ) и Николая Тямина ("Единая Россия"), председателя постоянной комиссии горсовета по местному самоуправлению Игоря Атякшева ("Единая Россия"). В соответствии с утвержденным порядком проведения конкурса, еще четырех членов выборной комиссии должен назначить губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как сообщалось, прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле 2023 года. По новым правилам градоначальника теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Полномочия мэра Новосибирска Анатолия Локтя заканчивались в сентябре 2024 года, однако он решил досрочно оставить свой пост в связи с переходом на другую работу. Исполняет обязанности мэра первый вице-мэр Олег Клемешов. Пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) занимал второй срок. Впервые мэром Локоть был избран на досрочных выборах в апреле 2014 года. Тогда он набрал 43,75% голосов избирателей при явке в 32,59%. На очередных выборах в сентябре 2019 года Локоть выиграл мэрские выборы во второй раз с результатом в 50,25% голосов при явке 20,67%.

https://ria.ru/20240214/ekologiya-1927231264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, новосибирск, анатолий локоть, андрей травников