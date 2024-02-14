Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/medpomosch-1927243342.html
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь - РИА Новости, 14.02.2024
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь
Минздрав России поддерживает законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, речь идёт о работе немедицинских... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:54
2024-02-14T09:54
россия
алексей кузнецов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741882872_0:68:1534:931_1920x0_80_0_0_524b4cce2f8075942ae3bbb45b3b0559.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России поддерживает законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, речь идёт о работе немедицинских специалистов в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку нужна комплексная помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось, что комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, это поможет усовершенствовать стандарты оказания медицинской помощи. "Речь идет о том, что немедицинские специалисты смогут оказывать помощь в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку оказывается комплексная помощь, как, к примеру, при медицинской реабилитации, когда необходимо привлечение логопеда, эрготерапевта и других специалистов", - сказал Кузнецов. Он пояснил, что законопроект устранит технические сложности, которые связаны с привлечением медицинских и немедицинских работников к оказанию помощи пациентам, когда эта помощь требует привлечения специалистов разного профиля, в том числе и немедицинских. Минздрав России концептуально законопроект поддерживает, а все имеющиеся замечания могут быть устранены ко второму чтению, отметил Кузнецов.
https://ria.ru/20240112/lekarstva-1920963333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741882872_204:0:1445:931_1920x0_80_0_0_2124f210c2a1bfcef403ae7c8a611f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей кузнецов, госдума рф, общество
Россия, Алексей Кузнецов, Госдума РФ, Общество
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь

Минздрав поддержал проект о расширении круга лиц, оказывающих первичную помощь

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники аварийно-спасательной службы
Сотрудники аварийно-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудники аварийно-спасательной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России поддерживает законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, речь идёт о работе немедицинских специалистов в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку нужна комплексная помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, это поможет усовершенствовать стандарты оказания медицинской помощи.
«
"Речь идет о том, что немедицинские специалисты смогут оказывать помощь в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку оказывается комплексная помощь, как, к примеру, при медицинской реабилитации, когда необходимо привлечение логопеда, эрготерапевта и других специалистов", - сказал Кузнецов.
Он пояснил, что законопроект устранит технические сложности, которые связаны с привлечением медицинских и немедицинских работников к оказанию помощи пациентам, когда эта помощь требует привлечения специалистов разного профиля, в том числе и немедицинских.
Минздрав России концептуально законопроект поддерживает, а все имеющиеся замечания могут быть устранены ко второму чтению, отметил Кузнецов.
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь
12 января, 15:25
 
РоссияАлексей КузнецовГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала