https://ria.ru/20240214/medpomosch-1927243342.html
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь - РИА Новости, 14.02.2024
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь
Минздрав России поддерживает законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, речь идёт о работе немедицинских... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:54
2024-02-14T09:54
2024-02-14T09:54
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России поддерживает законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, речь идёт о работе немедицинских специалистов в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку нужна комплексная помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось, что комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, это поможет усовершенствовать стандарты оказания медицинской помощи. "Речь идет о том, что немедицинские специалисты смогут оказывать помощь в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку оказывается комплексная помощь, как, к примеру, при медицинской реабилитации, когда необходимо привлечение логопеда, эрготерапевта и других специалистов", - сказал Кузнецов. Он пояснил, что законопроект устранит технические сложности, которые связаны с привлечением медицинских и немедицинских работников к оказанию помощи пациентам, когда эта помощь требует привлечения специалистов разного профиля, в том числе и немедицинских. Минздрав России концептуально законопроект поддерживает, а все имеющиеся замечания могут быть устранены ко второму чтению, отметил Кузнецов.
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россия, алексей кузнецов, госдума рф, общество
Россия, Алексей Кузнецов, Госдума РФ, Общество
В Минздраве поддержали проект о расширении круга лиц, оказывающих медпомощь
Минздрав поддержал проект о расширении круга лиц, оказывающих первичную помощь
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России поддерживает законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, речь идёт о работе немедицинских специалистов в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку нужна комплексная помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о расширении круга лиц, которые могут оказывать первичную медико-санитарную помощь, это поможет усовершенствовать стандарты оказания медицинской помощи.
«
"Речь идет о том, что немедицинские специалисты смогут оказывать помощь в составе мультидисциплинарных бригад, когда человеку оказывается комплексная помощь, как, к примеру, при медицинской реабилитации, когда необходимо привлечение логопеда, эрготерапевта и других специалистов", - сказал Кузнецов.
Он пояснил, что законопроект устранит технические сложности, которые связаны с привлечением медицинских и немедицинских работников к оказанию помощи пациентам, когда эта помощь требует привлечения специалистов разного профиля, в том числе и немедицинских.
Минздрав России концептуально законопроект поддерживает, а все имеющиеся замечания могут быть устранены ко второму чтению, отметил Кузнецов.
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