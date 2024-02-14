https://ria.ru/20240214/matvienko-1927291314.html

Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью

Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью - РИА Новости, 14.02.2024

Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью

Иметь многодетную семью в Красноярском крае - это модно, каждый должен иметь минимум четверо детей, как губернатор региона Михаил Котюков, заявила председатель... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:54

2024-02-14T11:54

2024-02-14T12:47

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НОРИЛЬСК, 14 фев - РИА Новости. Иметь многодетную семью в Красноярском крае - это модно, каждый должен иметь минимум четверо детей, как губернатор региона Михаил Котюков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко после визита в Красноярск прибыла в Норильск в среду. "В Красноярском крае модно - многодетные семьи. Знаете губернатора, молодой такой! Сколько у него детей, как вы думаете? Четыре! Это минимальная планка (должна быть - ред.) для норильчан и красноярцев, поэтому надо стремиться к этому. Главное - не терять время", - сказала Матвиенко во время экскурсии по Надеждинскому металлургическому заводу в Норильске, обращаясь к молодой работнице завода. Президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин отметил, что важно вовремя и быстро строить детские сады. По его словам, власти иногда не успевают поспевать за увеличением рождаемости и возникают очереди в дошкольные учреждения. "Владимир Олегович (Потанин - ред.)! Если вы будете по пять лет школы и детские сады строить, демографическая ситуация в Норильске не улучшится, поэтому надо быстрее строить!", - пошутила Матвиенко. Потанин ответил, что из-за скорости могут нарушаться стандарты качества, на что председатель Совфеда сказала, что управляемая бизнесменом компания может и умеет быстро и качественно строить.

https://ria.ru/20240201/zemlya-1924846972.html

https://ria.ru/20240125/volodin-1923406142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, норильск, красноярский край, красноярск, владимир потанин, валентина матвиенко, михаил котюков, совет федерации рф