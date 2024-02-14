Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 14.02.2024 (обновлено: 12:47 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/matvienko-1927291314.html
Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью
Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью - РИА Новости, 14.02.2024
Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью
Иметь многодетную семью в Красноярском крае - это модно, каждый должен иметь минимум четверо детей, как губернатор региона Михаил Котюков, заявила председатель... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:54
2024-02-14T12:47
общество
норильск
красноярский край
красноярск
владимир потанин
валентина матвиенко
михаил котюков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
НОРИЛЬСК, 14 фев - РИА Новости. Иметь многодетную семью в Красноярском крае - это модно, каждый должен иметь минимум четверо детей, как губернатор региона Михаил Котюков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко после визита в Красноярск прибыла в Норильск в среду. "В Красноярском крае модно - многодетные семьи. Знаете губернатора, молодой такой! Сколько у него детей, как вы думаете? Четыре! Это минимальная планка (должна быть - ред.) для норильчан и красноярцев, поэтому надо стремиться к этому. Главное - не терять время", - сказала Матвиенко во время экскурсии по Надеждинскому металлургическому заводу в Норильске, обращаясь к молодой работнице завода. Президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин отметил, что важно вовремя и быстро строить детские сады. По его словам, власти иногда не успевают поспевать за увеличением рождаемости и возникают очереди в дошкольные учреждения. "Владимир Олегович (Потанин - ред.)! Если вы будете по пять лет школы и детские сады строить, демографическая ситуация в Норильске не улучшится, поэтому надо быстрее строить!", - пошутила Матвиенко. Потанин ответил, что из-за скорости могут нарушаться стандарты качества, на что председатель Совфеда сказала, что управляемая бизнесменом компания может и умеет быстро и качественно строить.
https://ria.ru/20240201/zemlya-1924846972.html
https://ria.ru/20240125/volodin-1923406142.html
норильск
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, норильск, красноярский край, красноярск, владимир потанин, валентина матвиенко, михаил котюков, совет федерации рф
Общество, Норильск, Красноярский край, Красноярск, Владимир Потанин, Валентина Матвиенко, Михаил Котюков, Совет Федерации РФ
Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью

Матвиенко: у каждого жителя Норильска должно быть минимум по четверо детей

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОРИЛЬСК, 14 фев - РИА Новости. Иметь многодетную семью в Красноярском крае - это модно, каждый должен иметь минимум четверо детей, как губернатор региона Михаил Котюков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко после визита в Красноярск прибыла в Норильск в среду.
Прохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли
1 февраля, 16:35
"В Красноярском крае модно - многодетные семьи. Знаете губернатора, молодой такой! Сколько у него детей, как вы думаете? Четыре! Это минимальная планка (должна быть - ред.) для норильчан и красноярцев, поэтому надо стремиться к этому. Главное - не терять время", - сказала Матвиенко во время экскурсии по Надеждинскому металлургическому заводу в Норильске, обращаясь к молодой работнице завода.
Президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин отметил, что важно вовремя и быстро строить детские сады. По его словам, власти иногда не успевают поспевать за увеличением рождаемости и возникают очереди в дошкольные учреждения.
"Владимир Олегович (Потанин - ред.)! Если вы будете по пять лет школы и детские сады строить, демографическая ситуация в Норильске не улучшится, поэтому надо быстрее строить!", - пошутила Матвиенко.
Потанин ответил, что из-за скорости могут нарушаться стандарты качества, на что председатель Совфеда сказала, что управляемая бизнесменом компания может и умеет быстро и качественно строить.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями
25 января, 13:30
 
ОбществоНорильскКрасноярский крайКрасноярскВладимир ПотанинВалентина МатвиенкоМихаил КотюковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала