https://ria.ru/20240214/krym-1927234081.html

В Крыму назвали план Киева по "деколонизации" полуострова популизмом

В Крыму назвали план Киева по "деколонизации" полуострова популизмом - РИА Новости, 14.02.2024

В Крыму назвали план Киева по "деколонизации" полуострова популизмом

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым популизмом заявление киевских властей о планах "деколонизации" полуострова. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:01

2024-02-14T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым популизмом заявление киевских властей о планах "деколонизации" полуострова. Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью украинскому государственному телеканалу FREEДОМ заявила, что возвращение Крыма под контроль Украины - "вопрос времени". Она также выступила за так называемую "деколонизацию" полуострова путем переименования крымских городов. "Любые политические решения Киева относительно Крыма - это дешевый популизм, не имеющий никакой юридической силы. Все ранее принятые подобные декларации никак не повлияли на позицию крымчан относительно российской принадлежности Крыма, эта позиция останется неизменной", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, "мечтательнице Джапаровой" стоит оставить в покое крымскую топонимику. "Чиновнице будет уместнее задуматься над проблемами своей страны, которая благодаря таким мечтателям, как она, находится в стадии развала и исчезновения", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240212/terakt-1926951419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, украина, заур смирнов, эмине джапарова, владимир путин, оон, в мире