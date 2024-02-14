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В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере - РИА Новости, 14.02.2024
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10:12 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/koma-1927249615.html
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере - РИА Новости, 14.02.2024
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере
Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:12
2024-02-14T10:12
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи. Ранним утром в среду медикам поступил звонок от молодого человека, рассказавшего, что его отец лежит на полу без сознания. На место тут же выехала врачебная бригада. "По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры лечь отдохнуть жена получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными", - говорится в релизе. Сейчас мужчина в стабильно тяжелом состоянии доставлен в больницу, где с ним работает бригада реаниматологов. Диагноз пока неясен.
https://ria.ru/20221206/igry-1836724754.html
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происшествия, сургут
Происшествия, Сургут
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере

Житель Сургута впал в кому после многочасовой игры на компьютере

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи.
Ранним утром в среду медикам поступил звонок от молодого человека, рассказавшего, что его отец лежит на полу без сознания. На место тут же выехала врачебная бригада.
«
"По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры лечь отдохнуть жена получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными", - говорится в релизе.
Сейчас мужчина в стабильно тяжелом состоянии доставлен в больницу, где с ним работает бригада реаниматологов. Диагноз пока неясен.
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ПроисшествияСургут
 
 
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