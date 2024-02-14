https://ria.ru/20240214/koma-1927249615.html
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере - РИА Новости, 14.02.2024
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере
Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:12
2024-02-14T10:12
2024-02-14T10:12
происшествия
сургут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи. Ранним утром в среду медикам поступил звонок от молодого человека, рассказавшего, что его отец лежит на полу без сознания. На место тут же выехала врачебная бригада. "По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры лечь отдохнуть жена получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными", - говорится в релизе. Сейчас мужчина в стабильно тяжелом состоянии доставлен в больницу, где с ним работает бригада реаниматологов. Диагноз пока неясен.
https://ria.ru/20221206/igry-1836724754.html
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут
В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере
Житель Сургута впал в кому после многочасовой игры на компьютере
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи.
Ранним утром в среду медикам поступил звонок от молодого человека, рассказавшего, что его отец лежит на полу без сознания. На место тут же выехала врачебная бригада.
«
"По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры лечь отдохнуть жена получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными", - говорится в релизе.
Сейчас мужчина в стабильно тяжелом состоянии доставлен в больницу, где с ним работает бригада реаниматологов. Диагноз пока неясен.
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр