https://ria.ru/20240214/koma-1927249615.html

В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере

В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере - РИА Новости, 14.02.2024

В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере

Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:12

2024-02-14T10:12

2024-02-14T10:12

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры, сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи. Ранним утром в среду медикам поступил звонок от молодого человека, рассказавшего, что его отец лежит на полу без сознания. На место тут же выехала врачебная бригада. "По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры лечь отдохнуть жена получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными", - говорится в релизе. Сейчас мужчина в стабильно тяжелом состоянии доставлен в больницу, где с ним работает бригада реаниматологов. Диагноз пока неясен.

https://ria.ru/20221206/igry-1836724754.html

сургут

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут