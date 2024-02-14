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Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры" - РИА Новости, 14.02.2024
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14:09 14.02.2024 (обновлено: 14:10 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kbm-1927333207.html
Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"
Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры" - РИА Новости, 14.02.2024
Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"
Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:09
2024-02-14T14:10
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, а также "Искандеры", сообщило министерство обороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в КБМ в Московской области. "Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз", - говорится в сообщении. В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе специальной военной операции подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью, указывается в сообщении.
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

Минобороны: ведется работа по расширению мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкОТРК "Искандер-М"
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Константин Морозов
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ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, а также "Искандеры", сообщило министерство обороны РФ.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в КБМ в Московской области.
«
"Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз", - говорится в сообщении.
В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе специальной военной операции подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью, указывается в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам
Вчера, 14:05
 
БезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей Шойгу
 
 
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