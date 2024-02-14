https://ria.ru/20240214/kbm-1927333207.html

Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры" - РИА Новости, 14.02.2024

Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:09

2024-02-14T14:09

2024-02-14T14:10

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, а также "Искандеры", сообщило министерство обороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в КБМ в Московской области. "Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз", - говорится в сообщении. В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе специальной военной операции подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240214/rakety-1927332581.html

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу