https://ria.ru/20240214/iran-1927226567.html

Глава Татарстана встретится с представителями правительства Ирана

Глава Татарстана встретится с представителями правительства Ирана - РИА Новости, 14.02.2024

Глава Татарстана встретится с представителями правительства Ирана

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран, где проведет официальные встречи с представителями правительства страны и деловых кругов, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:05

2024-02-14T07:05

2024-02-14T07:05

республика татарстан

иран

россия

рустам минниханов

брикс

исфахан

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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран, где проведет официальные встречи с представителями правительства страны и деловых кругов, сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран… В первый день визита Рустам Минниханов планирует провести в Тегеране переговоры с официальными лицами правительства Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении. В частности, ожидаются встречи с министром нефти Ирана, сопредседателем постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, заместителем министра иностранных дел Ирана, шерпой (доверенным лицом) Ирана в БРИКС Махди Сафари и другими. Во второй день уже в городе Исфахане запланирована встреча с губернатором провинции Исфахан Резой Мортазави. В Торгово-промышленной палате Исфахана состоится межрегиональный деловой форум "Исфахан-Татарстан", где представители государственных структур и деловых кругов ведущих регионов Ирана и России презентуют друг другу торгово-экономический и промышленный потенциал и представят возможности для сотрудничества в гуманитарных областях. Также в программе пребывания ознакомление с деятельностью ряда иранских предприятий, которые успешно адаптировались к работе в условиях санкций западных стран. Внешнеторговый оборот между Россией и Ираном в 2022 году вырос на 15% и достиг рекордных показателей - 4,6 миллиарда долларов. По предварительным итогам 11 месяцев 2023 года, товарооборот между странами оценивается в 3,6 миллиарда долларов. По итогам прошлого года Россия является главным инвестором и основным внешнеторговым партнером Ирана. В сотрудничество России и Ирана свою лепту вносит и Татарстан. По итогам девяти месяцев прошлого года товарооборот вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 162 миллиона долларов. Татарстан и Иран имеют большой потенциал для роста сотрудничества. Республика заинтересована в поставках в Иран грузовых автомобилей "Камаз", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции. В сентябре 2022 года состоялся предыдущий визит Минниханова в Иран, где он посетил провинции Восточный Азербайджан, Голестан и столицу Тегеран. Состоявшиеся тогда встречи обеспечили рост взаимного торгово-экономического сотрудничества.

https://ria.ru/20240212/predstavitelstvo-1926883576.html

https://ria.ru/20231213/sotrudnichestvo-1915575179.html

иран

россия

исфахан

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иран, россия, рустам минниханов, брикс, исфахан