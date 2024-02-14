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Попова рассказала о новых возможных инфекционных вызовах - РИА Новости, 14.02.2024
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21:11 14.02.2024 (обновлено: 21:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/infektsii-1927443884.html
Попова рассказала о новых возможных инфекционных вызовах
Попова рассказала о новых возможных инфекционных вызовах - РИА Новости, 14.02.2024
Попова рассказала о новых возможных инфекционных вызовах
Россия всегда должна быть готова к новым инфекционным вызовам, тесты - один из элементов готовности, новые тест-системы более чувствительны, в них используется... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:11
2024-02-14T21:13
анна попова
россия
общество
здоровье - общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия всегда должна быть готова к новым инфекционным вызовам, тесты - один из элементов готовности, новые тест-системы более чувствительны, в них используется исключительно отечественный материал, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее президент России Владимир Путин в ходе Форума будущих технологий заявил, что надо быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. При этом, он призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России. В свою очередь, ректор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что специалисты Роспотребнадзора разработали систему редактирования генома, на основе которой могут быть созданы высокотехнологичные тест-системы и диагностические препараты."Мы должны быть готовы к новым вызовам всегда. Тесты - это элемент нашей готовности. Их нужно быстро сделать и увидеть каждый вирус, независимо от того правильно или нет взяли материал",- сказала Попова.Она пояснила, что новые тест-системы в отличие от тех, которые просто выявляют вирус, смогут увидеть не 100, а всего одну вирусную частицу, они более чувствительны и уже ничего не пропустят."У нас существуют тесты на большинство инфекций. Новейшие быстрые тесты мы разработали в первую очередь для диагностики наиболее значимых для людей болезней - грипп, ковид, опасные инфекции. Время теста с 4-х часов сокращено до 30 минут. Линейка будет расширяться", - отметила Попова.По ее словам, в новых тестах используется исключительно отечественный материал.
https://ria.ru/20240214/virusy-1927425555.html
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анна попова, россия, общество, здоровье - общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анна Попова, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о новых возможных инфекционных вызовах

Попова назвала тесты одним из элементов готовности к новым инфекционным вызовам

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия всегда должна быть готова к новым инфекционным вызовам, тесты - один из элементов готовности, новые тест-системы более чувствительны, в них используется исключительно отечественный материал, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе Форума будущих технологий заявил, что надо быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. При этом, он призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России. В свою очередь, ректор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что специалисты Роспотребнадзора разработали систему редактирования генома, на основе которой могут быть созданы высокотехнологичные тест-системы и диагностические препараты.
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«
"Мы должны быть готовы к новым вызовам всегда. Тесты - это элемент нашей готовности. Их нужно быстро сделать и увидеть каждый вирус, независимо от того правильно или нет взяли материал",- сказала Попова.
Она пояснила, что новые тест-системы в отличие от тех, которые просто выявляют вирус, смогут увидеть не 100, а всего одну вирусную частицу, они более чувствительны и уже ничего не пропустят.
«
"У нас существуют тесты на большинство инфекций. Новейшие быстрые тесты мы разработали в первую очередь для диагностики наиболее значимых для людей болезней - грипп, ковид, опасные инфекции. Время теста с 4-х часов сокращено до 30 минут. Линейка будет расширяться", - отметила Попова.
По ее словам, в новых тестах используется исключительно отечественный материал.
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