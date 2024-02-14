https://ria.ru/20240214/front-1927256692.html

"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту

"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту - РИА Новости, 14.02.2024

"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту

Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку солдат на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:28

2024-02-14T10:28

2024-02-14T10:28

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киев

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вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку солдат на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Есть огромная проблема, которая распространяется по всему фронту, – это серьезная нехватка солдат", — указал он.Аналитик также отметил ужасную подготовку украинских новобранцев, которыми пытаются восполнить потери на передовой: из-за отсутствия у них основных навыков выживания ВСУ несут лишь больше потерь.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

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в мире, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика