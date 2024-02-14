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"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту - РИА Новости, 14.02.2024
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10:28 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/front-1927256692.html
"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту
"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту - РИА Новости, 14.02.2024
"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту
Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку солдат на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:28
2024-02-14T10:28
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сергей шойгу
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку солдат на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Есть огромная проблема, которая распространяется по всему фронту, – это серьезная нехватка солдат&quot;, — указал он.Аналитик также отметил ужасную подготовку украинских новобранцев, которыми пытаются восполнить потери на передовой: из-за отсутствия у них основных навыков выживания ВСУ несут лишь больше потерь.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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в мире, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту

Эксперт Меркурис: ВСУ испытывают серьезную нехватку солдат по всему фронту

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку солдат на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Есть огромная проблема, которая распространяется по всему фронту, – это серьезная нехватка солдат", — указал он.

Аналитик также отметил ужасную подготовку украинских новобранцев, которыми пытаются восполнить потери на передовой: из-за отсутствия у них основных навыков выживания ВСУ несут лишь больше потерь.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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