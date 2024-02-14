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Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково - РИА Новости, 14.02.2024
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14:22 14.02.2024 (обновлено: 14:35 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/frg-1927336843.html
Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково
Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково - РИА Новости, 14.02.2024
Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково
Генконсульство Германии проинформировано российской стороной о задержании немецкого гражданина в Санкт-Петербурге и находится в контакте с адвокатами... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:22
2024-02-14T14:35
германия
санкт-петербург
в мире
кристофер бургер
пулково (аэропорт)
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство Германии проинформировано российской стороной о задержании немецкого гражданина в Санкт-Петербурге и находится в контакте с адвокатами задержанного, сообщил в ходе брифинга кабинета министров страны представитель германского МИД Кристофер Бургер."Могу подтвердить, что нам известно об этом деле и что оно касается человека с немецким гражданством. После задержания российские власти проинформировали наше генеральное консульство", - заявил Бургер журналистам. Подозреваемый получает всю необходимую консульскую поддержку, также ведомство находится в контакте с адвокатами.Ранее ряд СМИ сообщил о задержании в аэропорту Пулкова гражданина Германии за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика.
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германия, санкт-петербург, в мире, кристофер бургер, пулково (аэропорт)
Германия, Санкт-Петербург, В мире, Кристофер Бургер, Пулково (аэропорт)
Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково

Генконсульство ФРГ проинформировали о задержании немца в Петербурге

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство Германии проинформировано российской стороной о задержании немецкого гражданина в Санкт-Петербурге и находится в контакте с адвокатами задержанного, сообщил в ходе брифинга кабинета министров страны представитель германского МИД Кристофер Бургер.
«
"Могу подтвердить, что нам известно об этом деле и что оно касается человека с немецким гражданством. После задержания российские власти проинформировали наше генеральное консульство", - заявил Бургер журналистам. Подозреваемый получает всю необходимую консульскую поддержку, также ведомство находится в контакте с адвокатами.
Ранее ряд СМИ сообщил о задержании в аэропорту Пулкова гражданина Германии за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика.
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ГерманияСанкт-ПетербургВ миреКристофер БургерПулково (аэропорт)
 
 
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