https://ria.ru/20240214/frg-1927336843.html

Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково

Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково - РИА Новости, 14.02.2024

Генконсульство проинформировали о задержании немецкого гражданина в Пулково

Генконсульство Германии проинформировано российской стороной о задержании немецкого гражданина в Санкт-Петербурге и находится в контакте с адвокатами... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:22

2024-02-14T14:22

2024-02-14T14:35

германия

санкт-петербург

в мире

кристофер бургер

пулково (аэропорт)

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство Германии проинформировано российской стороной о задержании немецкого гражданина в Санкт-Петербурге и находится в контакте с адвокатами задержанного, сообщил в ходе брифинга кабинета министров страны представитель германского МИД Кристофер Бургер."Могу подтвердить, что нам известно об этом деле и что оно касается человека с немецким гражданством. После задержания российские власти проинформировали наше генеральное консульство", - заявил Бургер журналистам. Подозреваемый получает всю необходимую консульскую поддержку, также ведомство находится в контакте с адвокатами.Ранее ряд СМИ сообщил о задержании в аэропорту Пулкова гражданина Германии за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика.

https://ria.ru/20240110/narkotiki-1920481829.html

германия

санкт-петербург

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германия, санкт-петербург, в мире, кристофер бургер, пулково (аэропорт)