https://ria.ru/20240214/fapy-1927404718.html
Путин рассказал об увеличении поддержки ФАПов
Путин рассказал об увеличении поддержки ФАПов - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал об увеличении поддержки ФАПов
Уровень поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий существенно увеличится, средства должны направляться в первую очередь на зарплаты работников в сельской... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:02
2024-02-14T18:02
2024-02-14T18:02
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уровень поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий существенно увеличится, средства должны направляться в первую очередь на зарплаты работников в сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин. "Теперь, безусловно, нужно сказать и о кадрах, что я сделаю с удовольствием. О принятых решениях, которые призваны повысить заработные платы медицинским работникам, прежде всего первичного звена. Мы вчера с коллегами поздно вечером обсуждали этот вопрос в правительстве и вот к чему пришли. Начиная с текущего 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности. То есть другими словами существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий. Он обратился к главам регионов, указав, что выделенные средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности.
https://ria.ru/20240214/set-1927403817.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об увеличении поддержки ФАПов
Путин: увеличится поддержка ФАПов, средства должны идти на зарплаты в селах