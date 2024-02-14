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Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет - РИА Новости, 14.02.2024
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14:47 14.02.2024 (обновлено: 16:40 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/erdogan-1927345468.html
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет - РИА Новости, 14.02.2024
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:47
2024-02-14T16:40
в мире
египет
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского ТВ.Визит можно назвать историческим, он знаменует нормализацию отношений между Каиром и Анкарой. Проблемы возникли после переворота в Египте в 2013, когда Эрдоган резко осудил действия египетских военных.Улучшаться отношения начали в феврале 2023, когда ас-Сиси выразил соболезнования Турции после землетрясения, а глава МИД Египта съездил в зону бедствия.
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в мире, египет, реджеп тайип эрдоган
В мире, Египет, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет

Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент ас-Сиси

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского ТВ.

Визит можно назвать историческим, он знаменует нормализацию отношений между Каиром и Анкарой. Проблемы возникли после переворота в Египте в 2013, когда Эрдоган резко осудил действия египетских военных.

Улучшаться отношения начали в феврале 2023, когда ас-Сиси выразил соболезнования Турции после землетрясения, а глава МИД Египта съездил в зону бедствия.
 
В миреЕгипетРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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