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Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет

Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет - РИА Новости, 14.02.2024

Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:47

2024-02-14T14:47

2024-02-14T16:40

в мире

египет

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского ТВ.Визит можно назвать историческим, он знаменует нормализацию отношений между Каиром и Анкарой. Проблемы возникли после переворота в Египте в 2013, когда Эрдоган резко осудил действия египетских военных.Улучшаться отношения начали в феврале 2023, когда ас-Сиси выразил соболезнования Турции после землетрясения, а глава МИД Египта съездил в зону бедствия.

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, реджеп тайип эрдоган