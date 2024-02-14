https://ria.ru/20240214/erdogan-1927345468.html
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет - РИА Новости, 14.02.2024
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:47
2024-02-14T14:47
2024-02-14T16:40
в мире
египет
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского ТВ.Визит можно назвать историческим, он знаменует нормализацию отношений между Каиром и Анкарой. Проблемы возникли после переворота в Египте в 2013, когда Эрдоган резко осудил действия египетских военных.Улучшаться отношения начали в феврале 2023, когда ас-Сиси выразил соболезнования Турции после землетрясения, а глава МИД Египта съездил в зону бедствия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, реджеп тайип эрдоган
В мире, Египет, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет
Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент ас-Сиси
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет, его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, следует из кадров египетского ТВ.
Визит можно назвать историческим, он знаменует нормализацию отношений между Каиром и Анкарой. Проблемы возникли после переворота в Египте в 2013, когда Эрдоган резко осудил действия египетских военных.
Улучшаться отношения начали в феврале 2023, когда ас-Сиси выразил соболезнования Турции после землетрясения, а глава МИД Египта съездил в зону бедствия.