https://ria.ru/20240214/energodar-1927404367.html

ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками

ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками - РИА Новости, 14.02.2024

ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками

Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:01

2024-02-14T18:01

2024-02-14T18:27

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз."ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города", — написал он в Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сеновоз призвал жителей города сохранять бдительность и осторожность.Позднее глава администрации сообщил, что в 18:10 мск зафиксировали еще один прилет дрона. По его словам, пострадавших нет.Ранее в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре прозвучало два взрыва.Энергодар расположен на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится Запорожская атомная электростанция. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских военных, а впоследствии в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022-го — после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20240214/lisichansk-1927392317.html

https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр, безопасность