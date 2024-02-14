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ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками - РИА Новости, 14.02.2024
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18:01 14.02.2024 (обновлено: 18:27 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/energodar-1927404367.html
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками - РИА Новости, 14.02.2024
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками
Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:01
2024-02-14T18:27
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз."ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города", — написал он в Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сеновоз призвал жителей города сохранять бдительность и осторожность.Позднее глава администрации сообщил, что в 18:10 мск зафиксировали еще один прилет дрона. По его словам, пострадавших нет.Ранее в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре прозвучало два взрыва.Энергодар расположен на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится Запорожская атомная электростанция. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских военных, а впоследствии в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022-го — после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20240214/lisichansk-1927392317.html
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками

Власти Энергодара сообщили об атаке центра города беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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"ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города", — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сеновоз призвал жителей города сохранять бдительность и осторожность.
Позднее глава администрации сообщил, что в 18:10 мск зафиксировали еще один прилет дрона. По его словам, пострадавших нет.
Ранее в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре прозвучало два взрыва.
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Энергодар расположен на левом берегу Днепра. Рядом с городом находится Запорожская атомная электростанция. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских военных, а впоследствии в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022-го — после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБезопасность
 
 
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