ВСУ атаковали центр Энергодара беспилотниками
Власти Энергодара сообщили об атаке центра города беспилотниками ВСУ
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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"ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города", — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сеновоз призвал жителей города сохранять бдительность и осторожность.
Позднее глава администрации сообщил, что в 18:10 мск зафиксировали еще один прилет дрона. По его словам, пострадавших нет.
Ранее в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре прозвучало два взрыва.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских военных, а впоследствии в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022-го — после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.