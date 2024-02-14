https://ria.ru/20240214/eks-deputat-1927357586.html

В Перми назначили дату по делу экс-депутата, критиковавшего СВО

В Перми назначили дату по делу экс-депутата, критиковавшего СВО - РИА Новости, 14.02.2024

В Перми назначили дату по делу экс-депутата, критиковавшего СВО

Мотовилихинский районный суд 7 марта начнет рассматривать дело об административном правонарушении экс-депутата гордумы Перми Сергея Медведева*, критиковавшего... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:30

2024-02-14T15:30

2024-02-14T15:47

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россия

грузия

сергей медведев

кпрф

генеральная прокуратура рф

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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Мотовилихинский районный суд 7 марта начнет рассматривать дело об административном правонарушении экс-депутата гордумы Перми Сергея Медведева*, критиковавшего СВО, сообщили РИА Новости в судебном органе. Медведев в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря разместил пост с критикой спецоперации. После этого на него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство: распространение в сети информации, которая выражает явное неуважение к государству, государственным символам или органам госвласти). Материал сначала поступил в Ленинский районный суд города, однако там было принято решение о его передаче в суд Мотовилихинского района, так как на этой территории было совершено правонарушение (в этой части Перми Медведев проживал). "Заседание назначено на 7 марта", - сказали в суде. Сергей Медведев* родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью "За отвагу". С 2021 года был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей. В 2024 году депутата гордумы досрочно лишили мандата. Его страница в соцсети "ВКонтакте" была заблокирована 29 января по решению Генпрокуратуры. Ранее несколько местных СМИ указывали, что мужчина в январе уехал в Грузию.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240105/bezuglaya-1919835495.html

пермь

россия

грузия

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пермь, россия, грузия, сергей медведев, кпрф, генеральная прокуратура рф