https://ria.ru/20240214/ebeko-1927245754.html

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 14.02.2024

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Выброс пепла произошел в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:02

2024-02-14T10:02

2024-02-14T10:09

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Выброс пепла произошел в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Сегодня в 17.18 (9.18 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук