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На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 14.02.2024
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10:02 14.02.2024 (обновлено: 10:09 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ebeko-1927245754.html
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 14.02.2024
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко
Выброс пепла произошел в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:02
2024-02-14T10:09
происшествия
эбеко
парамушир
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Выброс пепла произошел в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Сегодня в 17.18 (9.18 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
эбеко
парамушир
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 километра

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramВыброс пепла на вулкане Эбеко в Сахалинской области
Выброс пепла на вулкане Эбеко в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Выброс пепла на вулкане Эбеко в Сахалинской области
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Выброс пепла произошел в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«
"Сегодня в 17.18 (9.18 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка.
По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияЭбекоПарамуширСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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