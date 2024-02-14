https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html

РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом

РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом - РИА Новости, 14.02.2024

РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом

РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:04

2024-02-14T15:04

2024-02-14T15:17

ржд

происшествия

олег белозеров

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РЖД предлагают ужесточить наказание за нарушения автомобилистов на железнодорожных переездах и направили соответствующие предложения в правительство, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров в среду на заседании правления компании по итогам 2023 года. Он пояснял, что уровень аварийности на железнодорожных переездах вызывает озабоченность. Количество происшествий, в том числе с летальным исходом, в 2023 году выросло на 12% - до 245 случаев, погибло 54 человека."РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий", - сообщили в компании. Кроме того, компания предложила усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до 6 месяцев, максимальный – до 1 года, а за повторное нарушение – до 2 лет.В РЖД пояснили, что случаи нарушения правил дорожного движения на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями правил дорожного движения, поэтому и санкции должны быть исключительными."Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде – десятки и сотни людей)", - отмечают в РЖД.

https://ria.ru/20231223/avariya-1917666040.html

https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, происшествия, олег белозеров