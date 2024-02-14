https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html
РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом
РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом - РИА Новости, 14.02.2024
РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом
РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:04
2024-02-14T15:04
2024-02-14T15:17
ржд
происшествия
олег белозеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148236_0:371:957:909_1920x0_80_0_0_28f133a7fb70547fe2a9b24c7682229d.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РЖД предлагают ужесточить наказание за нарушения автомобилистов на железнодорожных переездах и направили соответствующие предложения в правительство, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров в среду на заседании правления компании по итогам 2023 года. Он пояснял, что уровень аварийности на железнодорожных переездах вызывает озабоченность. Количество происшествий, в том числе с летальным исходом, в 2023 году выросло на 12% - до 245 случаев, погибло 54 человека."РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий", - сообщили в компании. Кроме того, компания предложила усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до 6 месяцев, максимальный – до 1 года, а за повторное нарушение – до 2 лет.В РЖД пояснили, что случаи нарушения правил дорожного движения на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями правил дорожного движения, поэтому и санкции должны быть исключительными."Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде – десятки и сотни людей)", - отмечают в РЖД.
https://ria.ru/20231223/avariya-1917666040.html
https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148236_0:402:958:1120_1920x0_80_0_0_4432c57e66d1274c2678e42d553672c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, происшествия, олег белозеров
РЖД, Происшествия, Олег Белозеров
РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом
РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за нарушения на путях
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. РЖД предлагают ввести уголовную ответственность для автомобилистов за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РЖД предлагают ужесточить наказание за нарушения автомобилистов на железнодорожных переездах и направили соответствующие предложения в правительство, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров
в среду на заседании правления компании по итогам 2023 года. Он пояснял, что уровень аварийности на железнодорожных переездах вызывает озабоченность. Количество происшествий, в том числе с летальным исходом, в 2023 году выросло на 12% - до 245 случаев, погибло 54 человека.
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом
"РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий", - сообщили в компании. Кроме того, компания предложила усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до 6 месяцев, максимальный – до 1 года, а за повторное нарушение – до 2 лет.
В РЖД пояснили, что случаи нарушения правил дорожного движения на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями правил дорожного движения, поэтому и санкции должны быть исключительными.
"Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта (в поезде всегда есть локомотивная бригада, а в пассажирском поезде – десятки и сотни людей)", - отмечают в РЖД.
В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие