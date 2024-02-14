https://ria.ru/20240214/devochka-1927436417.html

Медики оценили состояние девочки, пострадавшей в ДТП под Псковом

Медики оценили состояние девочки, пострадавшей в ДТП под Псковом - РИА Новости, 14.02.2024

Медики оценили состояние девочки, пострадавшей в ДТП под Псковом

Медики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России назвали "оптимистичным" состояние девочки, доставленной... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:16

2024-02-14T20:16

2024-02-14T20:16

происшествия

россия

псковская область

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Медики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России назвали "оптимистичным" состояние девочки, доставленной из Псковской области, где она пострадала в ДТП с автобусом, сообщил вуз. "Конечно, у неё есть и боли, и последствия сотрясения головного мозга, но в целом состояние оптимистичное", – сказала заведующая офтальмологическим отделением клиники Педиатрического университета Наталья Садовникова, слова которой приводится в сообщении. Как отметила офтальмолог, псковские медики "очень хорошо" оказали девочке первую помощь в связи с травмой глаза. "Мы будем наблюдать, если потребуется какая-то реконструктивная хирургия, мы её проведём. На данный момент в этом нет необходимости. Этот глаз вполне перспективен для сохранения зрительных функций", – считает Садовникова. Также у пациентки диагностированы перелом лучевой кости правой руки, есть повреждения на лице и голове. При этом, как отмечают в педиатрическом университете, девочка, которую доставили из Псковской области в Петербург во вторник, находится в сознании, разговаривает и улыбается. Авария произошла в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В аварии, по предварительным данным МВД РФ, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице после ДТП оказались восемь детей, трое из них попали в реанимацию.

https://ria.ru/20240214/arest-1927424587.html

https://ria.ru/20240212/delo-1926928799.html

россия

псковская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, псковская область, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)