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БРИКС пока не обсуждает упрощение визового режима, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
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13:50 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/briks-1927328413.html
БРИКС пока не обсуждает упрощение визового режима, заявил Лавров
БРИКС пока не обсуждает упрощение визового режима, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
БРИКС пока не обсуждает упрощение визового режима, заявил Лавров
Страны БРИКС пока не ведут проработку вопроса о введении безвизового или унифицированного облегченного визового режима на пространстве объединения, заявил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:50
2024-02-14T13:50
в мире
россия
сергей лавров
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны БРИКС пока не ведут проработку вопроса о введении безвизового или унифицированного облегченного визового режима на пространстве объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Пока такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований (для граждан стран-членов БРИКС - ред.), такого разговора не ведется. Тут есть при прочих составляющих национальная специфика у каждой страны, в каждой стране есть межведомственные процессы, которые регулируют эти вопросы", - сказал Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ. В качестве ближайшего шага в рамках облегчения визовых правил для стран-членов БРИКС министр предложил обратить внимание на опыт АТЭС и рассмотреть введение "карты бизнесмена". "Вполне можно воспользоваться опытом АТЭС, где существует "карта бизнесмена", которая позволяет многократно, практически без каких-либо бюрократических процедур посещать страны-участницы АТЭС. Для начала в БРИКС вполне можно было бы это попробовать", - отметил он. К БРИКС, где раньше состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств БРИКС - пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран. Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
https://ria.ru/20240213/iran-1926990525.html
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в мире, россия, сергей лавров, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
БРИКС пока не обсуждает упрощение визового режима, заявил Лавров

Лавров: разговоров о безвизовом или облегченном визовом режиме в БРИКС пока нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны БРИКС пока не ведут проработку вопроса о введении безвизового или унифицированного облегченного визового режима на пространстве объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пока такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований (для граждан стран-членов БРИКС - ред.), такого разговора не ведется. Тут есть при прочих составляющих национальная специфика у каждой страны, в каждой стране есть межведомственные процессы, которые регулируют эти вопросы", - сказал Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
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13 февраля, 08:10
В качестве ближайшего шага в рамках облегчения визовых правил для стран-членов БРИКС министр предложил обратить внимание на опыт АТЭС и рассмотреть введение "карты бизнесмена". "Вполне можно воспользоваться опытом АТЭС, где существует "карта бизнесмена", которая позволяет многократно, практически без каких-либо бюрократических процедур посещать страны-участницы АТЭС. Для начала в БРИКС вполне можно было бы это попробовать", - отметил он.
К БРИКС, где раньше состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств БРИКС - пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран. Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
25 августа 2023, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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