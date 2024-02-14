БРИКС пока не обсуждает упрощение визового режима, заявил Лавров
Лавров: разговоров о безвизовом или облегченном визовом режиме в БРИКС пока нет
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны БРИКС пока не ведут проработку вопроса о введении безвизового или унифицированного облегченного визового режима на пространстве объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пока такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований (для граждан стран-членов БРИКС - ред.), такого разговора не ведется. Тут есть при прочих составляющих национальная специфика у каждой страны, в каждой стране есть межведомственные процессы, которые регулируют эти вопросы", - сказал Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
В качестве ближайшего шага в рамках облегчения визовых правил для стран-членов БРИКС министр предложил обратить внимание на опыт АТЭС и рассмотреть введение "карты бизнесмена". "Вполне можно воспользоваться опытом АТЭС, где существует "карта бизнесмена", которая позволяет многократно, практически без каких-либо бюрократических процедур посещать страны-участницы АТЭС. Для начала в БРИКС вполне можно было бы это попробовать", - отметил он.
Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств БРИКС - пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран. Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.