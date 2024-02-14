https://ria.ru/20240214/aurus-1927387460.html
Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota
Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota - РИА Новости, 14.02.2024
Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota
Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:16
2024-02-14T17:16
2024-02-14T17:16
выставка-форум "россия"
экономика
россия
санкт-петербург
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061103_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_0461ae256454758e726dea25a98063af.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в конце года; в общей сложности на конвейер встанут четыре модели, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами… В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", отвечая на вопрос о производстве линейки автомобилей Aurus в сегменте бизнес-класса. При этом вице-премьер подтвердил, что речь идет о бывшем заводе Toyota. "Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре (модели - ред.)", - добавил он. Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Ранее в качестве потенциальных производственных планов по площадке озвучивалась возможность выпуска на ней электрокара e-Neva с 2026 года.
https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061103_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_b2b29f3ec8df67de8bbd10d6c8cdb140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", toyota corolla, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Авто, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Toyota Corolla, Выставка-форум "Россия"
Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota
Aurus начнет выпуск моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге