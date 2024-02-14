https://ria.ru/20240214/aurus-1927387460.html

Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota - РИА Новости, 14.02.2024

Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:16

2024-02-14T17:16

2024-02-14T17:16

выставка-форум "россия"

экономика

россия

санкт-петербург

авто

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в конце года; в общей сложности на конвейер встанут четыре модели, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами… В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", отвечая на вопрос о производстве линейки автомобилей Aurus в сегменте бизнес-класса. При этом вице-премьер подтвердил, что речь идет о бывшем заводе Toyota. "Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре (модели - ред.)", - добавил он. Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Ранее в качестве потенциальных производственных планов по площадке озвучивалась возможность выпуска на ней электрокара e-Neva с 2026 года.

https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, санкт-петербург, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", toyota corolla, выставка-форум "россия"