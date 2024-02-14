Рейтинг@Mail.ru
"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 14.02.2024 (обновлено: 09:00 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html
"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии
"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии - РИА Новости, 14.02.2024
"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии
Вооруженные силы Украины не ожидали, что российская армия будет проводить столь мощные и массированные атаки, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:59
2024-02-14T09:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_0:27:3036:1735_1920x0_80_0_0_1a739dd827d6d85fa5015aab53e0237c.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российская армия будет проводить столь мощные и массированные атаки, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Сводки ВСУ с фронта просто ужасны. &lt;…&gt; Украинские активисты предполагают, что военное руководство недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах", —подчеркнул он.Репке также отметил эффективную работу российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает армию большим количеством беспилотников и артиллерии. Он добавил, что по этим причинам ВСУ трудно отражать натиск российских бойцов."Очевидно, что в некоторых районах нет второй линии обороны, а первая не настолько хорошо укреплена, чтобы противостоять нынешним атакам русских", — резюмировал журналист.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html
https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_fe5c24df7a24627be9443b43c7dbdeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии

Журналист Репке: ВСУ не ожидали мощных атак российской армии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российская армия будет проводить столь мощные и массированные атаки, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.
"Сводки ВСУ с фронта просто ужасны. <…> Украинские активисты предполагают, что военное руководство недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах", —подчеркнул он.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас
13 февраля, 11:32
Репке также отметил эффективную работу российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает армию большим количеством беспилотников и артиллерии. Он добавил, что по этим причинам ВСУ трудно отражать натиск российских бойцов.
"Очевидно, что в некоторых районах нет второй линии обороны, а первая не настолько хорошо укреплена, чтобы противостоять нынешним атакам русских", — резюмировал журналист.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России
13 февраля, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала