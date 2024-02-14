https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html

"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии

"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии - РИА Новости, 14.02.2024

"Не ожидали": маневр России в зоне СВО вызвал панику в Германии

Вооруженные силы Украины не ожидали, что российская армия будет проводить столь мощные и массированные атаки, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:59

2024-02-14T08:59

2024-02-14T09:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российская армия будет проводить столь мощные и массированные атаки, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Сводки ВСУ с фронта просто ужасны. <…> Украинские активисты предполагают, что военное руководство недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах", —подчеркнул он.Репке также отметил эффективную работу российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает армию большим количеством беспилотников и артиллерии. Он добавил, что по этим причинам ВСУ трудно отражать натиск российских бойцов."Очевидно, что в некоторых районах нет второй линии обороны, а первая не настолько хорошо укреплена, чтобы противостоять нынешним атакам русских", — резюмировал журналист.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html

https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html

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россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины