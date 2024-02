СМИ: оснащение немецкой армии пострадало из-за передачи техники Украине

https://ria.ru/20240214/armiya-1927247747.html

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы) Германии сейчас во многом оснащен хуже, чем до конфликта на Украине, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения, и пока не ясно, когда ФРГ удастся заполнить пробелы, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, "несмотря на все новые средства, бундесвер во многом хуже оснащен", чем до начала конфликта. "Германия отдала немало своего лучшего оборудования Киеву. И все еще не ясно, как и когда эти пробелы будут снова заполнены", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, Германия, к примеру, пожертвовала Киеву 14 бронированных гаубиц, которые являются одними из самых "совершенных" систем подобного рода в мире. Однако, согласно действующим контрактам, заменены будут только 10 из них. Представитель министерства обороны ФРГ заявил, что существует возможность закупить еще 18 штук для армии - "если позволит финансирование". В то же время планы по замене пяти реактивных систем залпового огня MARS II, поставленных на Украину, на израильские РСЗО PULS продвигаются очень медленно, а бундесвер все еще не одобрил покупку. "Могут уйти годы, прежде чем бундесвер получит замену 18 танкам Leopard 2 A6, которые он отдал Киеву", - отмечает Financial Times. Издание добавляет, что отсутствие ясности в вопросе финансирования является большим недостатком для производителей оружия, которые не хотят инвестировать в новые производственные мощности без гарантий будущих заказов. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы. В октябре издание Politico со ссылкой на европейского чиновника писало, что страны Запада передали Украине все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности, и дальше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя. Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов. А глава МО РФ Сергей Шойгу заявлял, что во многих случаях техника даже советского производства превосходит по боевым качествам западные образцы, а что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, то "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".

