https://ria.ru/20240214/arena-m-1927336527.html
Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания
Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания - РИА Новости, 14.02.2024
Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания
Комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания, сообщили в среду по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:21
2024-02-14T14:21
2024-02-14T19:04
безопасность
россия
сергей шойгу
валерий кашин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания, сообщили в среду по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на предприятие-разработчик данного комплекса - Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). На КБМ Шойгу представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М". "Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", – цитируется в сообщении Минобороны РФ генконструктор КБМ Валерий Кашин.
https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, валерий кашин
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Кашин
Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания
Комплекс защиты танков "Арена-М" представили на квалификационные испытания
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания, сообщили в среду по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на предприятие-разработчик данного комплекса - Конструкторское бюро машиностроения (КБМ).
На КБМ Шойгу представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".
"Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", – цитируется в сообщении Минобороны РФ генконструктор КБМ Валерий Кашин
.
Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК