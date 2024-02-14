https://ria.ru/20240214/arena-m-1927336527.html

Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания

Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания - РИА Новости, 14.02.2024

Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания

Комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания, сообщили в среду по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:21

2024-02-14T14:21

2024-02-14T19:04

безопасность

россия

сергей шойгу

валерий кашин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания, сообщили в среду по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на предприятие-разработчик данного комплекса - Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). На КБМ Шойгу представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М". "Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", – цитируется в сообщении Минобороны РФ генконструктор КБМ Валерий Кашин.

https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060251.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, валерий кашин