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Полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/zelenskiy-1927140429.html
Полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить, заявили в Раде
Полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2024
Полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить, заявили в Раде
Полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:23
2024-02-13T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. "Полномочия &lt;...&gt; истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты. Как добавил Дубинский, президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного. Однако для этого должны быть проведены выборы, что при условии военного положения невозможно. "Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация", - подытожил он. В ноябре суд в Киеве избрал меру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд продлил арест без возможности внесения залога. Против Дубинского возбуждено уголовное дело по статьям "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925592073.html
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924920478.html
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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
"Полномочия <...> истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.
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Капкан для Зеленского. Назван ключевой просчет Киева
6 февраля, 06:41
Как добавил Дубинский, президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного. Однако для этого должны быть проведены выборы, что при условии военного положения невозможно. "Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация", - подытожил он.
В ноябре суд в Киеве избрал меру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд продлил арест без возможности внесения залога. Против Дубинского возбуждено уголовное дело по статьям "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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