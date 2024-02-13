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Задержанный под Петербургом мужчина признался, что действовал по указу СБУ - РИА Новости, 13.02.2024
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12:03 13.02.2024 (обновлено: 12:23 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/zadanie-1927032076.html
Задержанный под Петербургом мужчина признался, что действовал по указу СБУ
Задержанный под Петербургом мужчина признался, что действовал по указу СБУ - РИА Новости, 13.02.2024
Задержанный под Петербургом мужчина признался, что действовал по указу СБУ
Украинский диверсант, задержанный в Ленинградской области, признался, что по заданию СБУ должен был подорвать трубопровод газораспределительной станции (ГРС),... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:03
2024-02-13T12:23
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский диверсант, задержанный в Ленинградской области, признался, что по заданию СБУ должен был подорвать трубопровод газораспределительной станции (ГРС), соответствующее видео представлено ЦОС ФСБ РФ."На территории России оказался по заданию СБУ. Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы", - сказал он.По словам задержанного, кураторы из украинской спецслужбы указали ему через Telegram координаты места "закладки", откуда он должен был забрать взрывное устройство.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании агента украинских спецслужб, который планировал диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области. Правоохранители получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции, задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности".Заведено уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ.
https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html
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Влада Копылова
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Допрос иностранца, планировавшего диверсию на газопроводе в Ленинградской области
Допрос иностранца, планировавшего диверсию на газопроводе в Ленинградской области
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, санкт-петербург
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Санкт-Петербург
Задержанный под Петербургом мужчина признался, что действовал по указу СБУ

Задержанный под Петербургом мужчина заявил о планах устроить взрыв по указу СБУ

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский диверсант, задержанный в Ленинградской области, признался, что по заданию СБУ должен был подорвать трубопровод газораспределительной станции (ГРС), соответствующее видео представлено ЦОС ФСБ РФ.
"На территории России оказался по заданию СБУ. Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы", - сказал он.
Оружейный тайник - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ
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По словам задержанного, кураторы из украинской спецслужбы указали ему через Telegram координаты места "закладки", откуда он должен был забрать взрывное устройство.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании агента украинских спецслужб, который планировал диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области. Правоохранители получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции, задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности".
Заведено уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
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