https://ria.ru/20240213/zachet-1927052050.html

В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета

В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета - РИА Новости, 13.02.2024

В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета

Информация о необходимости плести маскировочные сети для бойцов СВО для получения зачета по физкультуре в МГТУ имени Баумана не соответствует действительности,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:05

2024-02-13T13:05

2024-02-13T13:05

специальная военная операция на украине

мгту имени баумана

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Информация о необходимости плести маскировочные сети для бойцов СВО для получения зачета по физкультуре в МГТУ имени Баумана не соответствует действительности, зачет таким образом получить невозможно, а сети студенты плетут по собственной инициативе и на добровольной основе, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в Telegram-канале Brief появилась информация о том, что якобы студентам вуза для получения зачета по физической культуре предложили плести маскировочные сети для бойцов СВО. "Данное заявление касается деятельности адаптивной физкультуры в МГТУ им. Н.Э. Баумана и искажает действительность. Сети действительно плетут. Это организовано на абсолютно добровольной основе одним из наших преподавателей по запросу от студентов и их родителей, университет же помог организовать этот процесс", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что администрация поддерживает данную инициативу, но зачет по физической подготовке таким образом получить невозможно.

https://ria.ru/20240110/mishustin-1920545470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгту имени баумана