https://ria.ru/20240213/zachet-1927052050.html
В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета
В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета - РИА Новости, 13.02.2024
В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета
Информация о необходимости плести маскировочные сети для бойцов СВО для получения зачета по физкультуре в МГТУ имени Баумана не соответствует действительности,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:05
2024-02-13T13:05
2024-02-13T13:05
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мгту имени баумана
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Информация о необходимости плести маскировочные сети для бойцов СВО для получения зачета по физкультуре в МГТУ имени Баумана не соответствует действительности, зачет таким образом получить невозможно, а сети студенты плетут по собственной инициативе и на добровольной основе, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в Telegram-канале Brief появилась информация о том, что якобы студентам вуза для получения зачета по физической культуре предложили плести маскировочные сети для бойцов СВО. "Данное заявление касается деятельности адаптивной физкультуры в МГТУ им. Н.Э. Баумана и искажает действительность. Сети действительно плетут. Это организовано на абсолютно добровольной основе одним из наших преподавателей по запросу от студентов и их родителей, университет же помог организовать этот процесс", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что администрация поддерживает данную инициативу, но зачет по физической подготовке таким образом получить невозможно.
https://ria.ru/20240110/mishustin-1920545470.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мгту имени баумана
Специальная военная операция на Украине, МГТУ имени Баумана
В МГТУ имени Баумана опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета
В Бауманке опровергли сообщения о плетении масксетей для зачета по физкультуре
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Информация о необходимости плести маскировочные сети для бойцов СВО для получения зачета по физкультуре в МГТУ имени Баумана не соответствует действительности, зачет таким образом получить невозможно, а сети студенты плетут по собственной инициативе и на добровольной основе, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее в Telegram-канале Brief появилась информация о том, что якобы студентам вуза для получения зачета по физической культуре предложили плести маскировочные сети для бойцов СВО.
"Данное заявление касается деятельности адаптивной физкультуры в МГТУ им. Н.Э. Баумана и искажает действительность. Сети действительно плетут. Это организовано на абсолютно добровольной основе одним из наших преподавателей по запросу от студентов и их родителей, университет же помог организовать этот процесс", - говорится в сообщении.
В вузе отметили, что администрация поддерживает данную инициативу, но зачет по физической подготовке таким образом получить невозможно.
Мишустин призвал определить вектор развития МГТУ имени Баумана