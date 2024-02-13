https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html

Поступления от нефтегазовых компаний в Якутии составили около 40 млрд руб

Поступления от нефтегазовых компаний в Якутии составили около 40 млрд руб - РИА Новости, 13.02.2024

Поступления от нефтегазовых компаний в Якутии составили около 40 млрд руб

Поступления от нефтегазовых компаний в бюджет Якутии составили за 2023 год около 40 миллиардов рублей, в регионе начинаются новые масштабные проекты, сообщает... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:18

2024-02-13T18:18

2024-02-13T18:18

республика саха (якутия)

россия

ленск

нерюнгринский район

айсен николаев

владимир путин

газпром

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ЯКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Поступления от нефтегазовых компаний в бюджет Якутии составили за 2023 год около 40 миллиардов рублей, в регионе начинаются новые масштабные проекты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава региона Айсен Николаев во вторник в рамках рабочей командировки в городе Ленске провел встречу с руководителями промышленных предприятий по вопросу развития нефтегазовой отрасли республики. Якутия на сегодняшний день занимает 5-е место в России по добыче нефти и газа. В западной части республики, благодаря решениям президента РФ Владимира Путина, за последнее десятилетие кратно выросли объемы добычи газа, на стабильно высоком уровне держится объем добычи нефти. "В республике реализуются масштабные проекты. Начинается строительство Новоленской ТЭС мощностью 550 МВт ПАО "Интер РАО", продолжаются работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, в Нерюнгринском районе вблизи поселка Чульман будет строиться газовая электростанция мощностью 330 МВт. По поручению президента РФ Владимира Путина планируется перевод на природный газ Нерюнгринской ГРЭС. Нефтегазовый сектор осуществляют большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Поступления в консолидированный бюджет республики от нефтегазовых компаний в структуре региональных доходов превышают 16% и составляют около 40 миллиардов рублей за 2023 год", - приводятся слова Николаева. Он также отметил, что с прошлого года в республике началась активная работа по газификации в Западной и Южной Якутии населенных пунктов, которые прилегают к газопроводу "Сила Сибири". "К 2028 году будут газифицированы более 30 населенных пунктов, планируется строительство 782 км газовых сетей, около 9 тысяч домов подпадают под эту программу. Кроме того, ведется программа социальной газификации при поддержке компании "Газпром". Якутия занимает первое место по Дальнему Востоку по темпам газификации", - добавили в пресс-службе. В рамках встречи состоялось обсуждение планов работ промышленных компаний, а также вопросов сотрудничества, связанных с работой в рамках социального партнерства. В мероприятии приняли участие представители ООО "Газпром добыча Ноябрьск", АО "Сахатранснефтегаз", АО "Алроса-Газ", ООО "Новоленская ТЭС", АО "РНГ", ООО "Саханефть", ООО "Транснефть-Восток", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Заполярье", ООО "Газпром трансгаз Томск" и других компаний.

https://ria.ru/20240213/kvartiry-1927151319.html

https://ria.ru/20231227/yakutiya-1918390559.html

https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html

россия

ленск

нерюнгринский район

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россия, ленск, нерюнгринский район, айсен николаев, владимир путин, газпром