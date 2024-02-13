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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
Взрывы вновь произошли в Днепропетровске (украинское название - Днепр), сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:52
2024-02-13T00:52
2024-02-13T01:07
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днепр (город)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрывы вновь произошли в Днепропетровске (украинское название - Днепр), сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Днепре повторные звуки взрывов", - сообщает телеканал. Украинское издание "Страна.ua" сообщает также о взрывах в подконтрольных ВСУ частях Красноармейского района (украинское название - Покровский район) ДНР. Позднее издание "Страна.ua" сообщило, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Днепр (город), Днепропетровск
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске произошли взрывы