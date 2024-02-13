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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:01

2024-02-13T00:01

2024-02-13T01:09

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днепропетровск

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дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепре", — пишет издание.В украинских СМИ также сообщили, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровск

днепр (город)

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россия, днепропетровск, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире