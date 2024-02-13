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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:01
2024-02-13T00:01
2024-02-13T01:09
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепре", — пишет издание.В украинских СМИ также сообщили, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Днепропетровске прогремели взрывы