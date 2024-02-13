https://ria.ru/20240213/vulkan-1926985170.html
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за сутки выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за сутки выброс пепла - РИА Новости, 13.02.2024
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за сутки выброс пепла
Второй за вторник выброс пепла произошел на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:48
2024-02-13T05:48
2024-02-13T05:48
эбеко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев - РИА Новости. Второй за вторник выброс пепла произошел на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. Первый за сутки выброс на Эбеко высотой три километра был зафиксирован утром вторника. "В 12.17 (4.17 мск) 13 февраля от камчатской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240208/vulkan-1926217253.html
https://ria.ru/20240212/vulkan-1926770159.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, происшествия, россия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Происшествия, Россия
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за сутки выброс пепла
МЧС: на курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за сутки выброс пепла