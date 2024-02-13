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На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 13.02.2024
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04:43 13.02.2024 (обновлено: 04:44 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/vulkan-1926982704.html
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 13.02.2024
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту три километра, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T04:43
2024-02-13T04:44
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту три километра, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Информация о пепловом выбросе на Эбеко на высоту три километра над уровнем моря поступила утром 13 февраля в Центр управления от сахалинской группы реагирования в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН", - сообщили в пресс-службе регионального главка. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

МЧС: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту три километра, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«
"Информация о пепловом выбросе на Эбеко на высоту три километра над уровнем моря поступила утром 13 февраля в Центр управления от сахалинской группы реагирования в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН", - сообщили в пресс-службе регионального главка.
По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияЭбекоПарамуширРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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