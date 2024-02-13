https://ria.ru/20240213/vulkan-1926982704.html

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 13.02.2024

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту три километра, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T04:43

2024-02-13T04:43

2024-02-13T04:44

происшествия

эбеко

парамушир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту три километра, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Информация о пепловом выбросе на Эбеко на высоту три километра над уровнем моря поступила утром 13 февраля в Центр управления от сахалинской группы реагирования в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН", - сообщили в пресс-службе регионального главка. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

эбеко

парамушир

россия

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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук