https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html

"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:28

2024-02-13T12:28

2024-02-13T12:28

политика

украина

сергей шойгу

вашингтон (штат)

киев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в интервью Al-Jazeera."Все становится еще хуже, потому что Украина слабеет с каждым днем. У нее заканчиваются бронетехника, оборудование, боеприпасы, у нее не так много производственных мощностей, численность личного состава сокращается, западная поддержка уменьшается", — отметил он.По его словам, больше всего ВСУ теряют людей от ударов российских артиллерий и беспилотников, которые обеспечивают преимущество ВС России на фронте.Он также назвал ужасное положение дел у украинцев на фронте причиной для переживаний в Вашингтоне.В январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html

https://ria.ru/20240213/plan-1927015216.html

украина

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сергей шойгу, вашингтон (штат), киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире