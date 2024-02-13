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"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:28
2024-02-13T12:28
2024-02-13T12:28
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в интервью Al-Jazeera."Все становится еще хуже, потому что Украина слабеет с каждым днем. У нее заканчиваются бронетехника, оборудование, боеприпасы, у нее не так много производственных мощностей, численность личного состава сокращается, западная поддержка уменьшается", — отметил он.По его словам, больше всего ВСУ теряют людей от ударов российских артиллерий и беспилотников, которые обеспечивают преимущество ВС России на фронте.Он также назвал ужасное положение дел у украинцев на фронте причиной для переживаний в Вашингтоне.В январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html
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политика, украина, сергей шойгу, вашингтон (штат), киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Политика, Украина, Сергей Шойгу, Вашингтон (штат), Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
Политолог Дисен: ситуация для ВСУ на фронте становится хуже с каждым днем