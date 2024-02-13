Угроза России. Во Франции ужаснулись из-за новой "должности" фон дер Ляйен
Политик Филиппо: антироссийская истерия нужна ЕС для создания репрессивной армии
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Евросоюз намерен создать единую армию для наказания членов объединения за попытки его покинуть, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
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"Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту «создать европейскую армию». Урсула (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) — главнокомандующий армиями?!" — возмутился политик.
Филиппо заметил, что европейские политики продолжают прикрываться мнимой "российской угрозой". Они месяцами нагнетают антироссийскую истерию, чтобы на ее фоне принимать выгодные для себя решения, добавил он.
По мнению политика, единую армию Евросоюза начнут применять не для защиты граждан, а для наказания несогласных с политикой олигархических элит.
"Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС", — выразил мнение Филиппо.
Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
В ответ на слова Трампа о Североатлантическом альянсе некоторые западные чиновники призвали Европу создать собственную армию.