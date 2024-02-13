https://ria.ru/20240213/turchak-1927189692.html

Турчак назвал "Центр патриотов России" в Югре лучшим на Урале

Турчак назвал "Центр патриотов России" в Югре лучшим на Урале - РИА Новости, 13.02.2024

Турчак назвал "Центр патриотов России" в Югре лучшим на Урале

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил пункт отбора граждан на военную службу по контракту в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:52

2024-02-13T20:52

2024-02-13T20:56

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

урал

андрей турчак

александр карелин

эдуард исаков

единая россия

совет федерации рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске и назвал его лучшим на Урале и одним из самых передовых в стране, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в Югре. Во вторник с рабочим визитом Ханты-Мансийск посетили Андрей Турчак, сенаторы Александр Карелин и Эдуард Исаков, член правления ПАО "Газпром" Владимир Марков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров. В рамках визита гости посетили Центр патриотов России, участников президентской программы социальной догазификации, котельную, а также дали старт зимнему этапу Всероссийского спортивного марафона "Сила России". "Пункт отбора – лучший на Урале, и если не самый, то точно один из передовых в стране. Он – единственный, где учтены все нормативные требования Минобороны и предложения самих контрактников", - приводятся в сообщении слова Турчака. Вице-спикер Совфеда отметил, что пункт был спроектирован вместе с кандидатами на контрактную службу, в него были внедрены лучшие практики гражданского обслуживания, в том числе принцип одного окна и полного цикла. Таким образом, добавил Турчак, в здании пункта, получившего название "Центр патриотов России", можно пройти все этапы от написания заявления и прохождения медкомиссии до отправки в воинскую часть со всем необходимым обмундированием. Как подчеркнул Турчак, центр в Югре – единственный, где учтены все нормативные требования Минобороны и предложения самих контрактников. Он обратил внимание, что военнослужащих набирают в именной батальон "Югра" и в два других подразделения, где тоже служат югорчане. "Центр патриотов России" был открыт 26 января. Он разместился в двухэтажном здании площадью более тысячи квадратных метров, расположенном на въезде в Ханты-Мансийск. По данным властей, в Центре имеется все необходимое для работы структурных подразделений и служб, проведения агитационной и информационно-разъяснительной работы с претендентами, места отдыха и ожидания, помещения для персонала. Кроме того, у претендентов имеется возможность на месте получить зарплатную карту, решить вопросы с судебными приставами или бесплатно сделать фото на документы.

https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926104672.html

https://ria.ru/20240131/yugra-1925039006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ханты-мансийск, урал, андрей турчак, александр карелин, эдуард исаков, единая россия, совет федерации рф, газпром