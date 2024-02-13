https://ria.ru/20240213/truboprovod-1927048692.html

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в попытке диверсии

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в попытке диверсии - РИА Новости, 13.02.2024

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в попытке диверсии

Диверсант, который по заданию СБУ должен был подорвать трубопровод в районе газораспределительной станции (ГРС) в Ленинградской области, арестован, сообщила... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:54

2024-02-13T12:54

2024-02-13T13:06

происшествия

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Диверсант, который по заданию СБУ должен был подорвать трубопровод в районе газораспределительной станции (ГРС) в Ленинградской области, арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга."Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ, сроком по 9 апреля", - сообщила пресс-служба.Ранее в ЦОС ФСБ рассказали о задержании агента украинских спецслужб, который планировал диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области. Правоохранители получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции, задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности".На видео от ФСБ диверсант признался, что по заданию СБУ он должен был "повредить трубопровод методом подрыва трубы".

https://ria.ru/20240212/podzhog-1926892652.html

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происшествия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)