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Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны - РИА Новости, 13.02.2024
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22:39 13.02.2024 (обновлено: 22:57 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/test-1927201550.html
Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны
Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны - РИА Новости, 13.02.2024
Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны
Предприниматель Илон Маск заявил о необходимости обязательного когнитивного теста для главы государства. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:39
2024-02-13T22:57
в мире
египет
сша
илон маск
карин жан-пьер
мексика
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил о необходимости обязательного когнитивного теста для главы государства.Так он прокомментировал высказывание пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста."Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик", — отметил Маск.На прошлой неделе на фоне скандала вокруг публикации доклада спецпрокурора, в котором содержались свидетельства старческой забывчивости Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости проверки умственных способностей президента в рамках его ежегодной диспансеризации нет. По ее словам, терапевт главы государства считает, что тот ежедневно "доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует". Как заявила пресс-секретарь Белого дома, американский лидер, к примеру, оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы. Между тем в последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро. В частности, он трижды рассказывал истории, в которых вместо нынешних глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну беспокойства породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, подготовленный в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, при общении с командой спецпрокурора президент проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату смерти своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
https://ria.ru/20240212/bayden-1926782202.html
https://ria.ru/20240212/ugroza-1926765947.html
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в мире, египет, сша, илон маск, карин жан-пьер, мексика
В мире, Египет, США, Илон Маск, Карин Жан-Пьер, Мексика
Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны

Маск: базовый когнитивный тест должен стать обязательным для руководителя страны

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил о необходимости обязательного когнитивного теста для главы государства.
Так он прокомментировал высказывание пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста.
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"Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик", — отметил Маск.
На прошлой неделе на фоне скандала вокруг публикации доклада спецпрокурора, в котором содержались свидетельства старческой забывчивости Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости проверки умственных способностей президента в рамках его ежегодной диспансеризации нет. По ее словам, терапевт главы государства считает, что тот ежедневно "доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует". Как заявила пресс-секретарь Белого дома, американский лидер, к примеру, оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы.
Между тем в последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро. В частности, он трижды рассказывал истории, в которых вместо нынешних глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну беспокойства породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, подготовленный в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, при общении с командой спецпрокурора президент проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату смерти своего сына Бо.
Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
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В миреЕгипетСШАИлон МаскКарин Жан-ПьерМексика
 
 
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