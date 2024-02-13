Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны
Маск: базовый когнитивный тест должен стать обязательным для руководителя страны
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск заявил о необходимости обязательного когнитивного теста для главы государства.
Так он прокомментировал высказывание пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста.
«
"Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик", — отметил Маск.
На прошлой неделе на фоне скандала вокруг публикации доклада спецпрокурора, в котором содержались свидетельства старческой забывчивости Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости проверки умственных способностей президента в рамках его ежегодной диспансеризации нет. По ее словам, терапевт главы государства считает, что тот ежедневно "доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует". Как заявила пресс-секретарь Белого дома, американский лидер, к примеру, оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы.
Между тем в последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро. В частности, он трижды рассказывал истории, в которых вместо нынешних глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну беспокойства породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, подготовленный в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, при общении с командой спецпрокурора президент проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату смерти своего сына Бо.