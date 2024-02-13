https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html

В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК

В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК - РИА Новости, 13.02.2024

В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК

Силовики задержали агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:47

2024-02-13T11:47

2024-02-13T12:21

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области, сообщил ЦОС ФСБ. "ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — уточнили в ведомстве. Силовики получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности". У него изъяли и обезвредили пять готовых к применению СВУ, которые злоумышленник пытался заложить на трубопроводном узле.На опубликованном ФСБ видео диверсант признался, что приехал в Россию по заданию СБУ."Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы", — уточнил он.По словам задержанного, кураторы из украинской спецслужбы указали ему через Telegram координаты тайника, откуда он должен был забрать взрывное устройство.Из-за инцидента возбудили уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html

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Допрос иностранца, планировавшего диверсию на газопроводе в Ленинградской области Допрос иностранца, планировавшего диверсию на газопроводе в Ленинградской области 2024-02-13T11:47 true PT4M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр