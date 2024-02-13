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В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК - РИА Новости, 13.02.2024
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11:47 13.02.2024 (обновлено: 12:21 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html
В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК
В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК - РИА Новости, 13.02.2024
В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК
Силовики задержали агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:47
2024-02-13T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области, сообщил ЦОС ФСБ. "ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — уточнили в ведомстве. Силовики получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности". У него изъяли и обезвредили пять готовых к применению СВУ, которые злоумышленник пытался заложить на трубопроводном узле.На опубликованном ФСБ видео диверсант признался, что приехал в Россию по заданию СБУ."Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы", — уточнил он.По словам задержанного, кураторы из украинской спецслужбы указали ему через Telegram координаты тайника, откуда он должен был забрать взрывное устройство.Из-за инцидента возбудили уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html
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Допрос иностранца, планировавшего диверсию на газопроводе в Ленинградской области
Допрос иностранца, планировавшего диверсию на газопроводе в Ленинградской области
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происшествия, ленинградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ленинградской области предотвратили диверсию на объекте ТЭК

ФСБ задержала агента, готовившего теракт на объекте ТЭК в Ленинградской области

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб, планировавшего диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.
Силовики получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности".
У него изъяли и обезвредили пять готовых к применению СВУ, которые злоумышленник пытался заложить на трубопроводном узле.
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На опубликованном ФСБ видео диверсант признался, что приехал в Россию по заданию СБУ.
«
"Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы", — уточнил он.
По словам задержанного, кураторы из украинской спецслужбы указали ему через Telegram координаты тайника, откуда он должен был забрать взрывное устройство.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".
Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинградская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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