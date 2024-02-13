https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html

Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США

Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США - РИА Новости, 13.02.2024

Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США

На Западе ждут второго пришествия Дональда Трампа в Белый дом. В НАТО работают над механизмом, который помешает ему свернуть военную помощь Киеву, в ЕС... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:08

в мире

справки

сша

россия

украина

джейк салливан

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792180465_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_188a5f9fcb32fd7c8147043a183f411c.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе ждут второго пришествия Дональда Трампа в Белый дом. В НАТО работают над механизмом, который помешает ему свернуть военную помощь Киеву, в ЕС продумывают варианты действий в случае экономического противостояния с США. Чего опасаются американские союзники больше всего — в материале РИА Новости.Прощание с гегемономВ День всех влюбленных, 14 февраля, в Брюсселе состоится 19-е заседание НАТО и партнеров в "формате Рамштайн". В переговорах примут участие представители 50 стран, помогающих Украине вести боевые действия против России. Накануне встречи немецкая газета Handelsblatt сообщила о планах альянса взять под полный контроль формально независимую до сих пор площадку. В таком случае статус лидера "Рамштайна" перейдет от США к коллективному председателю в лице НАТО.В частности, эту инициативу лоббируют советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и генсек альянса Йенс Столтенберг. Их поддерживают страны Восточной Европы, Франция и Великобритания.В 2022-м "Рамштайн" не стали создавать на базе НАТО, чтобы избежать обвинений в прямом столкновении с Россией. Все договоры на поставки оружия заключали на двусторонней основе.Но если в Белый дом вернется Дональд Трамп, ситуация изменится. Лидера республиканцев в ЕС и НАТО не любят и опасаются. И нетрудно понять почему. Так, он уже настоял на том, чтобы его однопартийцы не принимали законопроект об усилении контроля за миграцией в обмен на помощь Украине, хотя, казалось, компромисса достигли."Мы должны прекратить эту войну, и я это сделаю", — заявил Трамп 10 февраля на предвыборном митинге в Южной Каролине. Если и выделять Киеву какие-то средства, то только в виде кредитов, подчеркивает он. Зеленского называет "величайшим в мире торговцем", выкачивающим деньги из американской экономики.Также Трамп признался, что во время первого президентского срока угрожал членам НАТО поощрять Россию к любым действиям в Европе, если те не повысят расходы на оборону. После чего, по его словам, в общий бюджет "потекли сотни миллиардов долларов".Звездно-полосатый ужасНемецкий депутат Норберт Реттген сообщил Washington Post, что ЕС пора задуматься о самостоятельной защите. Президента Латвии Эдгарса Ринкевича очень взволновали высказывания Трампа, и он тоже призвал Европу больше тратить на оборону.Ранее агентство Bloomberg информировало, что Трамп собирается повысить пошлины на ввоз товаров из-за океана и принять меры против европейских налогов на цифровые услуги.Наблюдатели указывают на его разочарованность тем, что в ЕС не желают занять более жесткую позицию по отношению к Пекину, в том числе ограничить китайские инвестиции. По сведениям источников Bloomberg в Брюсселе, еврочиновники работают над планом по противодействию республиканцам.В New York Times и вовсе предрекли развал НАТО, если Трамп выиграет выборы. В такой сценарий никто не верит, однако бывший советник 45-го президента по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что его шефа не раз приходилось отговаривать от выхода из альянса, поэтому на втором сроке он вполне может это сделать. А в ЕС не знают, как выстраивать с ним отношения.Восточная Европа пытается задобрить Трампа, заключая с Вашингтоном контракты на покупку оружия. А когда он был президентом, Польша даже предлагала переименовать одну из военных баз в его честь. Правда, до этого не дошло.Крутой поворотДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин напоминает: все заявления Трампа — это элемент предвыборной гонки. "Демократическая партия пытается его очернить и сгущает краски. На самом деле он не говорит ничего нового. Всем известен его подход: бизнес прежде всего. США достаточно хорошо вооружены и слишком далеко от России, чтобы всерьез чего-то опасаться, считает он. Поэтому и не хочет поддерживать европейских партнеров за американский счет", — поясняет эксперт.Конечно, Евросоюзу намного удобней с Джо Байденом. Особенно Восточной Европе — вот кто действительно боится России. Поэтому европейцы охотно поддерживают волну критики, запущенную американскими демократами, продолжает он.При первом президентстве Трампа в ЕС тоже вспоминали об идее создать собственные вооруженные силы, добавляет Топорнин. За это горячо выступал Эммануэль Макрон. Обсуждению помешали пандемия коронавируса и победа на выборах Байдена. Теперь европейцы могут вернуться к этой теме.Директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов допускает, что Трамп осложнит отношения США с партнерами. "Конечно, он не распустит альянс. Во-первых, есть законы, которые прямо это запрещают. Во-вторых, правящая элита считает НАТО важнейшим активом на международной арене, — отмечает он. — Однако Трамп высокомерно и грубо общается с союзниками. Это в любом случае гарантирует проблемы".Правда, ему еще нужно победить на выборах. А американские демократы сделают все, чтобы этого не случилось.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, сша, россия, украина, джейк салливан, дональд трамп, нато, евросоюз, мгимо, йенс столтенберг, политика