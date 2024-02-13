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Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США - РИА Новости, 13.02.2024
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08:00 13.02.2024 (обновлено: 08:08 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html
Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США
Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США - РИА Новости, 13.02.2024
Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США
На Западе ждут второго пришествия Дональда Трампа в Белый дом. В НАТО работают над механизмом, который помешает ему свернуть военную помощь Киеву, в ЕС... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:00
2024-02-13T08:08
в мире
справки
сша
россия
украина
джейк салливан
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе ждут второго пришествия Дональда Трампа в Белый дом. В НАТО работают над механизмом, который помешает ему свернуть военную помощь Киеву, в ЕС продумывают варианты действий в случае экономического противостояния с США. Чего опасаются американские союзники больше всего — в материале РИА Новости.Прощание с гегемономВ День всех влюбленных, 14 февраля, в Брюсселе состоится 19-е заседание НАТО и партнеров в "формате Рамштайн". В переговорах примут участие представители 50 стран, помогающих Украине вести боевые действия против России. Накануне встречи немецкая газета Handelsblatt сообщила о планах альянса взять под полный контроль формально независимую до сих пор площадку. В таком случае статус лидера "Рамштайна" перейдет от США к коллективному председателю в лице НАТО.В частности, эту инициативу лоббируют советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и генсек альянса Йенс Столтенберг. Их поддерживают страны Восточной Европы, Франция и Великобритания.В 2022-м "Рамштайн" не стали создавать на базе НАТО, чтобы избежать обвинений в прямом столкновении с Россией. Все договоры на поставки оружия заключали на двусторонней основе.Но если в Белый дом вернется Дональд Трамп, ситуация изменится. Лидера республиканцев в ЕС и НАТО не любят и опасаются. И нетрудно понять почему. Так, он уже настоял на том, чтобы его однопартийцы не принимали законопроект об усилении контроля за миграцией в обмен на помощь Украине, хотя, казалось, компромисса достигли."Мы должны прекратить эту войну, и я это сделаю", — заявил Трамп 10 февраля на предвыборном митинге в Южной Каролине. Если и выделять Киеву какие-то средства, то только в виде кредитов, подчеркивает он. Зеленского называет "величайшим в мире торговцем", выкачивающим деньги из американской экономики.Также Трамп признался, что во время первого президентского срока угрожал членам НАТО поощрять Россию к любым действиям в Европе, если те не повысят расходы на оборону. После чего, по его словам, в общий бюджет "потекли сотни миллиардов долларов".Звездно-полосатый ужасНемецкий депутат Норберт Реттген сообщил Washington Post, что ЕС пора задуматься о самостоятельной защите. Президента Латвии Эдгарса Ринкевича очень взволновали высказывания Трампа, и он тоже призвал Европу больше тратить на оборону.Ранее агентство Bloomberg информировало, что Трамп собирается повысить пошлины на ввоз товаров из-за океана и принять меры против европейских налогов на цифровые услуги.Наблюдатели указывают на его разочарованность тем, что в ЕС не желают занять более жесткую позицию по отношению к Пекину, в том числе ограничить китайские инвестиции. По сведениям источников Bloomberg в Брюсселе, еврочиновники работают над планом по противодействию республиканцам.В New York Times и вовсе предрекли развал НАТО, если Трамп выиграет выборы. В такой сценарий никто не верит, однако бывший советник 45-го президента по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что его шефа не раз приходилось отговаривать от выхода из альянса, поэтому на втором сроке он вполне может это сделать. А в ЕС не знают, как выстраивать с ним отношения.Восточная Европа пытается задобрить Трампа, заключая с Вашингтоном контракты на покупку оружия. А когда он был президентом, Польша даже предлагала переименовать одну из военных баз в его честь. Правда, до этого не дошло.Крутой поворотДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин напоминает: все заявления Трампа — это элемент предвыборной гонки. "Демократическая партия пытается его очернить и сгущает краски. На самом деле он не говорит ничего нового. Всем известен его подход: бизнес прежде всего. США достаточно хорошо вооружены и слишком далеко от России, чтобы всерьез чего-то опасаться, считает он. Поэтому и не хочет поддерживать европейских партнеров за американский счет", — поясняет эксперт.Конечно, Евросоюзу намного удобней с Джо Байденом. Особенно Восточной Европе — вот кто действительно боится России. Поэтому европейцы охотно поддерживают волну критики, запущенную американскими демократами, продолжает он.При первом президентстве Трампа в ЕС тоже вспоминали об идее создать собственные вооруженные силы, добавляет Топорнин. За это горячо выступал Эммануэль Макрон. Обсуждению помешали пандемия коронавируса и победа на выборах Байдена. Теперь европейцы могут вернуться к этой теме.Директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов допускает, что Трамп осложнит отношения США с партнерами. "Конечно, он не распустит альянс. Во-первых, есть законы, которые прямо это запрещают. Во-вторых, правящая элита считает НАТО важнейшим активом на международной арене, — отмечает он. — Однако Трамп высокомерно и грубо общается с союзниками. Это в любом случае гарантирует проблемы".Правда, ему еще нужно победить на выборах. А американские демократы сделают все, чтобы этого не случилось.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
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в мире, справки, сша, россия, украина, джейк салливан, дональд трамп, нато, евросоюз, мгимо, йенс столтенберг, политика
В мире, Справки, США, Россия, Украина, Джейк Салливан, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, МГИМО, Йенс Столтенберг, Политика
Сбывается худшее. Евросоюз готовится к конфликту с США

В НАТО решили пересмотреть формат встреч в Рамштайне

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе ждут второго пришествия Дональда Трампа в Белый дом. В НАТО работают над механизмом, который помешает ему свернуть военную помощь Киеву, в ЕС продумывают варианты действий в случае экономического противостояния с США. Чего опасаются американские союзники больше всего — в материале РИА Новости.

Прощание с гегемоном

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Брюсселе состоится 19-е заседание НАТО и партнеров в "формате Рамштайн". В переговорах примут участие представители 50 стран, помогающих Украине вести боевые действия против России. Накануне встречи немецкая газета Handelsblatt сообщила о планах альянса взять под полный контроль формально независимую до сих пор площадку. В таком случае статус лидера "Рамштайна" перейдет от США к коллективному председателю в лице НАТО.
© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
В частности, эту инициативу лоббируют советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и генсек альянса Йенс Столтенберг. Их поддерживают страны Восточной Европы, Франция и Великобритания.
В 2022-м "Рамштайн" не стали создавать на базе НАТО, чтобы избежать обвинений в прямом столкновении с Россией. Все договоры на поставки оружия заключали на двусторонней основе.
Но если в Белый дом вернется Дональд Трамп, ситуация изменится. Лидера республиканцев в ЕС и НАТО не любят и опасаются. И нетрудно понять почему. Так, он уже настоял на том, чтобы его однопартийцы не принимали законопроект об усилении контроля за миграцией в обмен на помощь Украине, хотя, казалось, компромисса достигли.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
"Мы должны прекратить эту войну, и я это сделаю", — заявил Трамп 10 февраля на предвыборном митинге в Южной Каролине. Если и выделять Киеву какие-то средства, то только в виде кредитов, подчеркивает он. Зеленского называет "величайшим в мире торговцем", выкачивающим деньги из американской экономики.
Также Трамп признался, что во время первого президентского срока угрожал членам НАТО поощрять Россию к любым действиям в Европе, если те не повысят расходы на оборону. После чего, по его словам, в общий бюджет "потекли сотни миллиардов долларов".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Звездно-полосатый ужас

Немецкий депутат Норберт Реттген сообщил Washington Post, что ЕС пора задуматься о самостоятельной защите. Президента Латвии Эдгарса Ринкевича очень взволновали высказывания Трампа, и он тоже призвал Европу больше тратить на оборону.
Ранее агентство Bloomberg информировало, что Трамп собирается повысить пошлины на ввоз товаров из-за океана и принять меры против европейских налогов на цифровые услуги.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа
Наблюдатели указывают на его разочарованность тем, что в ЕС не желают занять более жесткую позицию по отношению к Пекину, в том числе ограничить китайские инвестиции. По сведениям источников Bloomberg в Брюсселе, еврочиновники работают над планом по противодействию республиканцам.
В New York Times и вовсе предрекли развал НАТО, если Трамп выиграет выборы. В такой сценарий никто не верит, однако бывший советник 45-го президента по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что его шефа не раз приходилось отговаривать от выхода из альянса, поэтому на втором сроке он вполне может это сделать. А в ЕС не знают, как выстраивать с ним отношения.
Восточная Европа пытается задобрить Трампа, заключая с Вашингтоном контракты на покупку оружия. А когда он был президентом, Польша даже предлагала переименовать одну из военных баз в его честь. Правда, до этого не дошло.
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Крутой поворот

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин напоминает: все заявления Трампа — это элемент предвыборной гонки. "Демократическая партия пытается его очернить и сгущает краски. На самом деле он не говорит ничего нового. Всем известен его подход: бизнес прежде всего. США достаточно хорошо вооружены и слишком далеко от России, чтобы всерьез чего-то опасаться, считает он. Поэтому и не хочет поддерживать европейских партнеров за американский счет", — поясняет эксперт.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Конечно, Евросоюзу намного удобней с Джо Байденом. Особенно Восточной Европе — вот кто действительно боится России. Поэтому европейцы охотно поддерживают волну критики, запущенную американскими демократами, продолжает он.
При первом президентстве Трампа в ЕС тоже вспоминали об идее создать собственные вооруженные силы, добавляет Топорнин. За это горячо выступал Эммануэль Макрон. Обсуждению помешали пандемия коронавируса и победа на выборах Байдена. Теперь европейцы могут вернуться к этой теме.
© AP Photo / Matt DunhamПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с лидерами стран — участниц НАТО в Лондоне
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с лидерами стран-участниц НАТО в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с лидерами стран — участниц НАТО в Лондоне
Директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов допускает, что Трамп осложнит отношения США с партнерами. "Конечно, он не распустит альянс. Во-первых, есть законы, которые прямо это запрещают. Во-вторых, правящая элита считает НАТО важнейшим активом на международной арене, — отмечает он. — Однако Трамп высокомерно и грубо общается с союзниками. Это в любом случае гарантирует проблемы".
Правда, ему еще нужно победить на выборах. А американские демократы сделают все, чтобы этого не случилось.
 
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