https://ria.ru/20240213/sr-1927024976.html

Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП

Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП - РИА Новости, 13.02.2024

Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП

Изменение названия партии "Справедливая Россия - За правду" и ликвидация постов ее сопредседателей никогда не обсуждалось и не планируется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:40

2024-02-13T11:40

2024-02-13T11:40

политика

геннадий семигин

захар прилепин

справедливая россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменение названия партии "Справедливая Россия - За правду" и ликвидация постов ее сопредседателей никогда не обсуждалось и не планируется, заявил РИА Новости сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин. Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источник сообщило, что партия может вернуться к наименованию "Справедливая Россия", а ее сопредседатели Семигин и Захар Прилепин могут быть лишены постов. Утверждалось, что причиной таких обсуждений стали, в частности, неудачи СРЗП на региональных выборах. "Вопрос об изменении названия, ликвидации постов сопредседателей партии никогда не обсуждался и не планируется. Такие решения может принять только съезд партии, существенно изменив устав партии", - сообщил Семигин агентству. По его словам, в последние месяцы регулярно появляется множество провокационных статей и слухов о СРЗП.

https://ria.ru/20231223/mironov-1917637516.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, геннадий семигин, захар прилепин, справедливая россия