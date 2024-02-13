https://ria.ru/20240213/sr-1927024976.html
Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП
Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП - РИА Новости, 13.02.2024
Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП
Изменение названия партии "Справедливая Россия - За правду" и ликвидация постов ее сопредседателей никогда не обсуждалось и не планируется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:40
2024-02-13T11:40
2024-02-13T11:40
политика
геннадий семигин
захар прилепин
справедливая россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменение названия партии "Справедливая Россия - За правду" и ликвидация постов ее сопредседателей никогда не обсуждалось и не планируется, заявил РИА Новости сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин. Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источник сообщило, что партия может вернуться к наименованию "Справедливая Россия", а ее сопредседатели Семигин и Захар Прилепин могут быть лишены постов. Утверждалось, что причиной таких обсуждений стали, в частности, неудачи СРЗП на региональных выборах. "Вопрос об изменении названия, ликвидации постов сопредседателей партии никогда не обсуждался и не планируется. Такие решения может принять только съезд партии, существенно изменив устав партии", - сообщил Семигин агентству. По его словам, в последние месяцы регулярно появляется множество провокационных статей и слухов о СРЗП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, геннадий семигин, захар прилепин, справедливая россия
Политика, Геннадий Семигин, Захар Прилепин, Справедливая Россия
Семигин опроверг информацию об изменении названия партии СРЗП
Семигин: возвращение названия партии "Справедливая Россия" не планируется
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменение названия партии "Справедливая Россия - За правду" и ликвидация постов ее сопредседателей никогда не обсуждалось и не планируется, заявил РИА Новости сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин.
Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источник сообщило, что партия может вернуться к наименованию "Справедливая Россия
", а ее сопредседатели Семигин и Захар Прилепин
могут быть лишены постов. Утверждалось, что причиной таких обсуждений стали, в частности, неудачи СРЗП на региональных выборах.
"Вопрос об изменении названия, ликвидации постов сопредседателей партии никогда не обсуждался и не планируется. Такие решения может принять только съезд партии, существенно изменив устав партии", - сообщил Семигин агентству.
По его словам, в последние месяцы регулярно появляется множество провокационных статей и слухов о СРЗП.
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