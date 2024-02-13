https://ria.ru/20240213/snaryady-1926975198.html

"Пытаются выжить". СМИ раскрыли, что Россия устроила ВСУ

"Пытаются выжить". СМИ раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

"Пытаются выжить". СМИ раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Нехватка артиллерийских снарядов делает солдат ВСУ беззащитными перед огневой мощью России, рассказал аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T01:15

2024-02-13T01:15

2024-02-13T01:15

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Нехватка артиллерийских снарядов делает солдат ВСУ беззащитными перед огневой мощью России, рассказал аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс в интервью газете Guardian."Украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию. А если украинцы не в состоянии вести ответный огонь, все, что они могут сделать — это попытаться выжить", — отметил военный эксперт.В издании добавили, что сейчас украинская армия расходует в пять раз меньше снарядов в день, что российская. Задержка американской помощи сделает это соотношение еще более "удручающим", предупредили журналисты.Неспособность Запада обеспечить ВСУ боеприпасами означает "все более мрачные перспективы" для Киева."Если Европа не восполнит этот пробел, начиная с 2025 года Украине грозит медленный и постепенный разгром", — сообщается в материале Guardian.Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html

https://ria.ru/20240210/vooruzheniya-1926596350.html

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