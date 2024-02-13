https://ria.ru/20240213/shoygu-1927104128.html

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина - РИА Новости, 14.02.2024

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерала Валерия Востротина. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-13T15:37

2024-02-13T15:37

2024-02-14T00:25

россия

валерий востротин

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерала Валерия Востротина. Бывший депутат Госдумы IV созыва, герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин скончался во вторник 13 февраля на 72-м году жизни. С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Шойгу, который возглавлял в то время МЧС России. "С глубокой скорбью узнал о кончине Героя Советского Союза генерал-полковника Востротина Валерия Александровича. На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины. За десятилетие нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день", — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны РФ. Глава российского военного ведомства отметил, что "богатый жизненный опыт Валерия Александровича, высокая ответственность за судьбу страны, внимательное отношение к людям снискали ему глубокое уважение среди коллег, товарищей и подчиненных, среди всех, кто его знал и работал вместе с ним"."Валерий Александрович внес значительный вклад в развитие ветеранского движения. Будучи лидером "Союза десантников России", лично способствовал решению многих важных социальных вопросов военнослужащих и членов их семей. Кончина Валерия Александровича Востротина — невосполнимая потеря для всех нас. Искренне разделяю горечь и боль утраты", — подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20240213/vostrotin-1927063582.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валерий востротин, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, общество