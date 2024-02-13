https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html
Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел - РИА Новости, 13.02.2024
Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:43
2024-02-13T17:43
2024-02-13T20:19
происшествия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста обвиняемому."Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено ещё семь уголовных дел", - заявил следователь.Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов рассказал РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек. Защитник выразил мнение, что обвинение не окончательное и "число потерпевших вырастет".Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия
Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
На блогера Аяза Шабутдинова завели еще семь уголовных дел о мошенничестве
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста обвиняемому.
"Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено ещё семь уголовных дел", - заявил следователь.
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество
Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов рассказал РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек. Защитник выразил мнение, что обвинение не окончательное и "число потерпевших вырастет".
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД