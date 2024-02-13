https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html

Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел - РИА Новости, 13.02.2024

Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:43

2024-02-13T17:43

2024-02-13T20:19

происшествия

аяз шабутдинов

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста обвиняемому."Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено ещё семь уголовных дел", - заявил следователь.Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов рассказал РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек. Защитник выразил мнение, что обвинение не окончательное и "число потерпевших вырастет".Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, аяз шабутдинов, россия