https://ria.ru/20240213/sammit-1927123703.html

Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом

Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом - РИА Новости, 13.02.2024

Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом

НАТО вряд ли предложит Украине вступить в блок этим летом, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, ее слова приводит РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:37

2024-02-13T16:37

2024-02-13T18:00

в мире

сша

украина

нато

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО вряд ли предложит Украине вступить в блок этим летом, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, ее слова приводит агентство Reuters."Что касается саммита этим летом, не ожидаю, чтобы альянс на данном этапе выступил с приглашением", — сказала она.В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никакие временные рамки вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условия, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.Как заявил в ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг, полноценное членство Украины в блоке "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран альянса союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашение не получит. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне, а кроме того, эта страна систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр