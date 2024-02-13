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Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 13.02.2024 (обновлено: 18:00 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/sammit-1927123703.html
Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом
Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом - РИА Новости, 13.02.2024
Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом
НАТО вряд ли предложит Украине вступить в блок этим летом, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, ее слова приводит РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:37
2024-02-13T18:00
в мире
сша
украина
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО вряд ли предложит Украине вступить в блок этим летом, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, ее слова приводит агентство Reuters."Что касается саммита этим летом, не ожидаю, чтобы альянс на данном этапе выступил с приглашением", — сказала она.В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никакие временные рамки вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условия, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.Как заявил в ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг, полноценное членство Украины в блоке "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран альянса союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашение не получит. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне, а кроме того, эта страна систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.
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в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР
Постпред США в НАТО не ждет приглашения Украины в альянс на саммите летом

Reuters: США не ждут официального приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО вряд ли предложит Украине вступить в блок этим летом, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, ее слова приводит агентство Reuters.
«
"Что касается саммита этим летом, не ожидаю, чтобы альянс на данном этапе выступил с приглашением", — сказала она.
В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никакие временные рамки вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условия, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Как заявил в ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг, полноценное членство Украины в блоке "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран альянса союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашение не получит. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне, а кроме того, эта страна систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.
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