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ЮАР обратилась в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 13.02.2024
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16:01 13.02.2024 (обновлено: 16:47 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rafakh-1927111893.html
ЮАР обратилась в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе
ЮАР обратилась в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 13.02.2024
ЮАР обратилась в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе
Офис президента ЮАР сообщил о "срочном запросе" правительства в Международный суд ООН из-за решения Израиля расширить военную операцию в секторе Газа на Рафах,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:01
2024-02-13T16:47
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Офис президента ЮАР сообщил о "срочном запросе" правительства в Международный суд ООН из-за решения Израиля расширить военную операцию в секторе Газа на Рафах, расположенный на границе с Египтом.&quot;Правительство ЮАР оправило срочный запрос в Международный суд ООН о рассмотрении вопроса о том, действительно ли требуется решение, объявленное Израилем о продлении своих военных операций в Рафахе, который является последним убежищем для выживших людей в секторе Газа, чтобы суд использовал свои возможности предотвратить дальнейшее неминуемое нарушение прав палестинцев в секторе Газа&quot;, — уточнили в ведомстве.Во время боевых действий Рафах стал основным центром размещения палестинцев в анклаве.Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате атаки достигло 100, более 230 человек пострадали, уточнил телеканал Al Mayadeen.В начале февраля газета Jerusalem Post написала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ станет Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта. До сих пор военные избегали применять там наземные войска, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце прошлой недели сообщил, что поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. По оценкам военных, в Рафахе остались еще четыре батальона ХАМАС, против которых Тель-Авив планирует провести масштабную операцию.
https://ria.ru/20240213/erdogan-1927057269.html
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в мире, юар, израиль, рафах (провинция), оон
В мире, ЮАР, Израиль, Рафах (провинция), ООН
ЮАР обратилась в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе

ЮАР сообщила о срочном обращении в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Офис президента ЮАР сообщил о "срочном запросе" правительства в Международный суд ООН из-за решения Израиля расширить военную операцию в секторе Газа на Рафах, расположенный на границе с Египтом.
«

"Правительство ЮАР оправило срочный запрос в Международный суд ООН о рассмотрении вопроса о том, действительно ли требуется решение, объявленное Израилем о продлении своих военных операций в Рафахе, который является последним убежищем для выживших людей в секторе Газа, чтобы суд использовал свои возможности предотвратить дальнейшее неминуемое нарушение прав палестинцев в секторе Газа", — уточнили в ведомстве.

Во время боевых действий Рафах стал основным центром размещения палестинцев в анклаве.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате атаки достигло 100, более 230 человек пострадали, уточнил телеканал Al Mayadeen.
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В начале февраля газета Jerusalem Post написала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ станет Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта. До сих пор военные избегали применять там наземные войска, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце прошлой недели сообщил, что поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. По оценкам военных, в Рафахе остались еще четыре батальона ХАМАС, против которых Тель-Авив планирует провести масштабную операцию.
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В миреЮАРИзраильРафах (провинция)ООН
 
 
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