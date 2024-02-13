ЮАР обратилась в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе
ЮАР сообщила о срочном обращении в Суд ООН из-за операции Израиля в Рафахе
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Офис президента ЮАР сообщил о "срочном запросе" правительства в Международный суд ООН из-за решения Израиля расширить военную операцию в секторе Газа на Рафах, расположенный на границе с Египтом.
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"Правительство ЮАР оправило срочный запрос в Международный суд ООН о рассмотрении вопроса о том, действительно ли требуется решение, объявленное Израилем о продлении своих военных операций в Рафахе, который является последним убежищем для выживших людей в секторе Газа, чтобы суд использовал свои возможности предотвратить дальнейшее неминуемое нарушение прав палестинцев в секторе Газа", — уточнили в ведомстве.
Во время боевых действий Рафах стал основным центром размещения палестинцев в анклаве.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате атаки достигло 100, более 230 человек пострадали, уточнил телеканал Al Mayadeen.
В начале февраля газета Jerusalem Post написала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ станет Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта. До сих пор военные избегали применять там наземные войска, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце прошлой недели сообщил, что поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. По оценкам военных, в Рафахе остались еще четыре батальона ХАМАС, против которых Тель-Авив планирует провести масштабную операцию.