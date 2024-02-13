https://ria.ru/20240213/putin-1927165013.html
Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества
Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:46
2024-02-13T18:46
2024-02-13T18:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования наставничества, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества" - говорится в документе. Также президент поручил представить предложения по обеспечению привлечения наставников из числа работников организаций реального сектора экономики к проведению мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Еще одно поручение касается обеспечения формирования базы лучших практик наставничества в целях их внедрения в систему образования, воспитания и молодежной политики. Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html
https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157542.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества
Путин поручил изменить материальное стимулирование наставничества
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования наставничества, следует из опубликованного на сайте
Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества" - говорится в документе.
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Также президент поручил представить предложения по обеспечению привлечения наставников из числа работников организаций реального сектора экономики к проведению мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Еще одно поручение касается обеспечения формирования базы лучших практик наставничества в целях их внедрения в систему образования, воспитания и молодежной политики.
Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.
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