https://ria.ru/20240213/putin-1927165013.html

Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества

Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил представить предложения о стимулировании наставничества

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:46

2024-02-13T18:46

2024-02-13T18:46

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о внесении в законодательство изменений о возможности материального стимулирования наставничества, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Госсовета. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества" - говорится в документе. Также президент поручил представить предложения по обеспечению привлечения наставников из числа работников организаций реального сектора экономики к проведению мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Еще одно поручение касается обеспечения формирования базы лучших практик наставничества в целях их внедрения в систему образования, воспитания и молодежной политики. Заседание Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника прошло 27 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html

https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157542.html

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общество, россия, владимир путин